Deel Hendrik Westerstraat in Oude Pekela afgesloten

OUDE PEKELA – De Hendrik Westerstraat tussen de Turfweg (N367) en de Industrieweg-Oost in Oude Pekela is afgesloten voor het verkeer. Door de stremming van de Blijhamsterbrug ontstond overlast door een stroom aan sluipverkeer door dat deel van het dorp.
Door de afsluiting kan het sluipverkeer niet meer de korte route langs het Pekelder Hoofddiep nemen. De woningen in Bronsveen en aan de Hendrik Westerstraat zijn via de Industrieweg-Oost en de Winschoterweg bereikbaar. Burgemeester Jaap Kuin roept weggebruikers op gebruik te maken van de reguliere omleidingsroutes. Die zijn met borden aangegeven.
Medewerkers van de provincie Groningen zijn druk bezig met de reparatie van de overgang tussen brugdek en weggedeelte. Morgen wordt duidelijk wanneer de brug weer open kan.
Bron: Gemeente Pekela