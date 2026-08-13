Eerste avond Pekela International Film Festival in het teken van R-o-d-y-s

OUDE PEKELA – De eerste editie van het Pekela International Film Festival (PIFF) is woensdagavond officieel van start gegaan. Op de festivallocatie aan de H. Hindersstraat in Oude Pekela kwamen de bezoekers bijeen voor een avond die vooral in het teken stond van de opening en de première van de film over de legendarische Pekelder beatband R-o-d-y-s.

De boerenschuur was voor de gelegenheid prachtig ingericht als bioscoop. De organisatie had de ruimte sfeervol omgetoverd tot een echte filmzaal. Dat de belangstelling groot was, bleek wel uit het aantal bezoekers: de zaal was tot de laatste stoel bezet.

Voordat de filmavond daadwerkelijk van start ging, werden de aanwezige gasten eerst toegesproken door de eigenaresse en organisator van het festival: Andrée van den Berg. Zij heette de bezoekers welkom en stond kort stil bij het ontstaan van het festival en het programma voor de komende dagen.

Vervolgens nam Erik Hulsegge kort het woord. Daarna gaf hij de microfoon door aan burgemeester Jaap Kuin, die de officiële opening voor zijn rekening nam.

Dank aan medewerkers

Voordat de film werd gestart, richtte burgemeester Kuin eerst een woord van dank aan de mensen die aan de totstandkoming van de film hadden meegewerkt. Hij benadrukte de inzet van de medewerkers die ervoor hebben gezorgd dat het verhaal van de R-o-d-y-s op film kon worden vastgelegd.

Ook werd stilgestaan bij de afwezigheid van Martijn Pot, de cameraman en maker van de film. Pot kon vanwege andere verplichtingen niet bij de première aanwezig zijn.

Daarna was het moment aangebroken waarop de aanwezigen de film konden bekijken. De première van de documentaire over de R-o-d-y-s vormde daarmee een passend begin van het eerste Pekela International Film Festival.

De R-o-d-y-s nemen een bijzondere plaats in binnen de geschiedenis van Oude Pekela. De band bestond uit Harry Rijnbergen, Joop Hulzebos, Wiechert Kenter en Berend Groen. Vanuit Oude Pekela groeide de groep in de jaren zestig uit tot een band met landelijke bekendheid.

In 1967 stonden ze met Just Fancy en Take Her Home in de Nederlandse Top 10. De film die woensdagavond tijdens PIFF in première ging, brengt het verhaal van deze bekende Pekelder band opnieuw onder de aandacht.

De documentaire maakt deel uit van de serie Pekels Goud, waarin inmiddels al 21 delen over bijzondere personen, gebeurtenissen en verhalen uit Pekela zijn gemaakt. De film over de R-o-d-y-s is het 22e deel van deze serie. Daarmee krijgt de bekende Pekelder band een bijzondere plaats binnen een reeks die de lokale geschiedenis en verhalen van Pekela op film vastlegt.

Nog twee dagen film en muziek

Met de eerste avond achter de rug gaat het festival donderdag verder. Ook vrijdag staat er een uitgebreid programma op het programma. Bezoekers kunnen de komende dagen verschillende films en documentaires bekijken en er is ruimte voor livemuziek.

Onder meer The Making of De Jeugd van Tegenwoordig, Kneecap, Come Correct, Turn It On – een eerbetoon aan Harry Rijnbergen en Victors Village maken deel uit van het programma. Ook zijn er optredens van onder andere de Travelin’ Sons en een Creedence Clearwater Revival-tributeband gepland.

De eerste avond heeft daarmee een bijzonder begin gekregen. Een sfeervol ingerichte boerenschuur, een volle filmzaal en de première van het 22e deel van Pekels Goud, over een belangrijk stukje Pekelder muziekgeschiedenis, zorgden voor een geslaagde aftrap van het eerste Pekela International Film Festival. De komende twee dagen wordt het festival voortgezet met een programma waarin film, muziek en regionale verhalen centraal staan.

Freddy Stötefalk