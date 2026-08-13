Eerste proefritten Arriva-trein op nieuw spoor bij Bunde: stap dichter bij herstel verbinding met Leer

Code geel en Nationaal Hitteplan van kracht door aanhoudende hitte

Vanavond en Nacht De woensdagavond verloopt in Westerwolde vrijwel onbewolkt en zeer aangenaam met een late avondzon (verduistering). Het blijft overal droog. Pas gedurende de nacht koelt het langzaam af naar een minimumtemperatuur van 15°C onder een heldere sterrenhemel. Er waait een zwakke wind uit het oosten.

Donderdag (Morgen) Morgen gaat om 09.00 uur officieel code geel in voor onze regio en treedt het Nationaal Hitteplan van het RIVM in werking. De zon schijnt morgen de hele dag onafgebroken en het wordt tropisch heet. De temperatuur loopt razendsnel op naar een maximum van 31°C tot 32°C. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de nacht naar vrijdag blijft de warmte lang in de huizen hangen en koelt het nauwelijks af tot 19°C.

Vrijdag Vrijdag wordt het hoogtepunt van deze korte hittegolf. Het wordt ronduit snikheet met temperaturen die in onze streek kunnen oplopen naar maar liefst 33°C tot 34°C. De zon schijnt opnieuw fel en de neerslagkans is nihil. Pas vanaf zaterdag volgt er vanuit het noordoosten geleidelijk verkoeling.

Tip van de redactie: Vanwege de extreme hitte is extra oplettendheid geboden! Drink voldoende water, vermijd zware inspanningen op het heetst van de dag en houd extra oog voor ouderen en kwetsbaren in je omgeving.