Eerste proefritten Arriva-trein op nieuw spoor bij Bunde: stap dichter bij herstel verbinding met Leer

BUNDE / BAD NIEUWESCHANS – Een belangrijk moment voor het grensoverschrijdende treinverkeer tussen Nederland en Duitsland: de eerste proefritten met de passagierstreinen van Arriva worden momenteel verreden op het vernieuwde traject tussen Bad Nieuweschans, Bunde en Leer. Bij het gloednieuwe perron in Bunde werden gisteren de voorbijrijdende testtreinen door een correspondent van Groningen1 al gespot.
Met de testritten breekt een nieuwe fase aan in de realisatie van de Wunderline, de beoogde snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen. Nadat het treinverkeer tussen Bad Nieuweschans en Leer jarenlang stil heeft gelegen door de beschadiging van de Friesenbrücke bij Weener, komt een rechtstreekse verbinding nu snel dichtbij. Vorige week werden door zware goederentreinen al zogenoemde “belastingsritten” gereden, daarmee werd het nieuwe spoor getest of het niet verzakt. Woensdag volgden de eerste proefritten met de gewone treinen.
Testen van spoor en beveiliging
Tijdens de testfase voert Arriva met hun GTW-treinstellen diverse controle- en inregelritten uit. Hierbij worden onder meer de nieuwe spoorinfrastructuur, de ballastbedden en de verlichting bij het station getest. Ook gebruiken de machinisten deze ritten om de nodige baankennis op te doen op het vernieuwde traject. Wanneer de eerste echte ritten met passagiers worden verreden wil Arriva nog niet zeggen.