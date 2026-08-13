Gaslek ontdekt bij werkzaamheden Meezenbroekstraat Veendam

VEENDAM – Donderdagmiddag is bij werkzaamheden aan de Meezenbroekstraat een gaslek ontdekt.
Rond 13:24 uur werd de brandweer gealarmeerd met de P2000‑melding van P1 Ongeval gevaarlijke stof (gaslekkage buiten). Straatmakers waren bezig met het verwijderen van klinkers van een inrit toen zij plotseling gas roken. Het lek is niet veroorzaakt door de werkzaamheden, maar vermoedelijk ging het om een kleine lekkage die door het straatwerk niet direct opviel.
De brandweer heeft ter plaatse metingen verricht, waarmee kon worden bevestigd dat het daadwerkelijk om een gaslek ging.
Ongeveer een half uur na de P2000‑melding arriveerde Enexis om het probleem te verhelpen. Bij aankomst van Enexis kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. De weg werd daarop weer vrijgegeven.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl