Groninger Dienst in Amsterdam viert 20-jarig jubileum

AMSTERDAM, GRONINGEN – Op zondag 18 oktober 2026 viert de ‘Grunneger Dainst’ haar 20-jarig jubileum in de Oude Lutherse Kerk op het Spui. Wat in 2006 begon als een Groningstalige kerkdienst voor Groningers in Amsterdam, is uitgegroeid tot een van de grootste jaarlijkse Groninger evenementen buiten de provincie. De bijeenkomst trekt honderden Groningers en andere liefhebbers van de Groningse taal en cultuur en is live te volgen via youtube.



‘Wel bistoe – Wie ben jij?’

Het thema van deze feestelijke jubileumdienst is ’Wel bistoe – Wie ben jij?’

Aan de hand van Matteüs 22, 15-22 (‘Geef dan wat van de keizer is …’) staat voorganger ds. Harry Donga stil bij vragen rondom identiteit: wat betekent het om Groninger, migrant of burger te zijn in de huidige samenleving? Waar liggen je wortels en welke rol speelt dat bij de keuzes die je maakt?

De dienst is geheel in het Gronings.



Wim Dijkstra, cantor/organist van de Lutherse Kerk op het Spui en zelf ook afkomstig uit Groningen, bespeelt het prachtige orgel.



De Groningse gedichten van een Rotterdammer

Het thema krijgt een persoonlijke invulling met de presentatie van Dichtbie van Doan.

De kleinkinderen van de in 2011 overleden Daniël van Vliet ontdekten op zolder dozen vol gedichten, verhalen en andere teksten die jarenlang verborgen waren gebleven. Van Vliet werd geboren in Rotterdam en verhuisde op 19-jarige leeftijd naar Groningen. Daar leerde hij bewust Gronings spreken en schrijven, omdat hij zich verbonden voelde met de streek en haar inwoners. Zoals hij zelf zei: “om erbij te horen”. Met Dichtbie van Doan vertellen Maikel en Janna van Vliet over zijn zoektocht naar identiteit in een nieuwe omgeving en de herontdekking van zijn literaire nalatenschap.



Muziek van de Grunneger Troebadoer

De bekende Groninger singer-songwriter Jan Henk de Groot zet de jubileumdienst luister bij met een optreden. Hij is winnaar van onder meer de K. ter Laanprijs en de Dagblad van het Noorden Streektaalprijs. Zijn lied ‘Bobby de Wilde’ kreeg een eervolle vermelding in het meest recente boek van Frits Spits over Nederlandse muziek. Met zijn album Fiene (2024) oogstte De Groot bovendien landelijke waardering voor zijn Groningstalige repertoire.



Presentatie Kunstcentrum De Ploeg

Speciaal voor dit jubileum komt Merijn de Boer, directeur van het in 2025 geopende Kunstcentrum De Ploeg in Wehe-den Hoorn, naar Amsterdam. Hij geeft een presentatie over het museum en het erfgoed van dit bekende Groninger kunstenaarscollectief, waarvan de kleurrijke expressionistische werken hecht zijn verbonden met het Groninger landschap.



Collecte voor het Wereldhuis

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het Wereldhuis (ontmoetings- en steunplek voor migranten zonder papieren – ‘Want migranten helpen migranten’) en voor de onkosten van de dienst.

Het Wereldhuis is een initiatief van de Protestantse Diaconie in samenwerking met de Lutherse Diaconie in Amsterdam. Coördinator Pablo Ebbeling Ugarte is aanwezig bij de viering om iets over het Wereldhuis te vertellen.



Kovvie, kouke en Grönnens Laid

Traditiegetrouw sluiten ze de dienst af met het gezamenlijk zingen van het Grönnens Laid. Daarna is er voor alle aanwezigen uitgebreid gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van ‘kovvie & kouke’ (koffie met Groninger koek).



Live stream

De jubileumdienst is zowel live als achteraf te volgen via youtube via www.youtube.com/watch?v=93tQB_U3bw4



Praktische informatie

– Waar: Lutherse Kerk op het Spui / Singel 411, Amsterdam (op loopafstand van tram- en metrohaltes)



– Wanneer: zondag 18 oktober 2026, 10:30 uur



-Let op: op deze dag is ook de marathon van Amsterdam! Dat heeft vooral gevolgen voor de bereikbaarheid via de zuidkant van de stad en via station Amsterdam Zuid – houd de webpagina van de Amsterdam Marathon in de gaten voor de laatste informatie: www.tcsamsterdammarathon.nl/bereikbaarheid-race-day –