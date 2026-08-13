VRIESCHELOO – Dit weekend is het Hoogzomerfestival bij Kwekerij Jacobs. Themadagen rond een weelderige zomertuin vol bloemen en insecten met raku stook demonstraties en veel raku keramiek.
Henk Jacobs: “Elk jaar kijken we weer uit naar dit ultieme bloemenfeest rond midden augustus! Veel tuinliefhebbers kopen bloeiende planten in het voorseizoen waardoor er in veel tuinen na half juli niet veel meer te beleven is. In onze zonnige tuin staan echter planten die een onbetwiste hoofdrol spelen in augustus en september.
Tussen veel wuivende en nog ontluikende siergrassen, staat bijvoorbeeld onze verzameling Helenium massaal te bloeien. Deze ouderwetse doch vrolijke en oersterke tuinjuwelen spelen met hun zeer uitbundige bloei in warme geel-oranje-rode bonte kleurtjes een onbetwiste hoofdrol in de augustus en september. Als zeer rijkbloeiende insectenmagneten, zijn ze in grote groepen opgenomen in onze gemengde plantenborders waar ze bijzonder fraai combineren met veel andere nazomer- en herfstbloeiers. Warme en uitbundige combinaties met “hot-border” effecten en het “Indian Summer” gevoel zijn dan ook ruim voorhanden. Alles bijelkaar een schitterende overdaad die nu eens niet schaadt!”
Tijdens het Hoogzomerfestival is er bovendien veel raku gestookte keramiek te zien van o.a. keramiste Anneke Gebert uit Ommelanderwijk. Op beide dagen verzorgt zij samen met haar man Frans weer de gezellige doorlopende raku stook demonstraties. Als het belletje gaat wordt u opgeroepen om naar de stookplek te komen waar u het wonder zich voltrekt als het werk uit de oven komt en waarna het in de zaagselton verdwijnt. Na 10 minuten “intrekken” komt het werkstuk er iedere keer weer als een totale verrassing uit!
De tuin is beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur open en gratis te bezichtigen! Koffie of thee met appeltaart & slagroom en Duits gebak staan tegen een kleine vergoeding voor u klaar.
Meer informatie is te vinden op de website: www.kwekerijjacobs.nl
Het adres: Vijfde Dalweg 4 9699 TS Vriescheloo
Bron en foto’s: Henk Jacobs