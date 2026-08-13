DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Vanmiddag is de brandweer van Bunde rond tien voor vier uitgerukt voor een buitenbrand aan de Industriestraße. Omwonenden waren, voordat de brandweer arriveerde, al begonnen met blussen. De brandweer heeft de klus afgemaakt en nacontroles verricht. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Rhede
Gisteravond is de brandweer van Rhede om 23.11 uur uitgerukt voor een brand in een tuinhuisje aan de Wibbeltstraße. De brand zat in het dakgedeelte van het tuinhuis. Omwonenden waren er al in geslaagd het grootste deel met een tuinslang te blussen. De brandweer controleerde de locatie met een warmtebeeldcamera, waarbij bleek dat grotere delen van het dak moesten worden opengebroken en nageblust. Na iets meer dan een uur werd de inzet beëindigd.
Rond één uur vanmiddag stond aan de Am Stein in Rhede/Borken een akker en bosgebied in brand. Brandweer Rhede, Borken en Gemen gingen ter plaatse. De ca. 100 brandweerlieden kregen hulp van boeren om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.