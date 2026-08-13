Naast zonnebloemen nu ook zomerbloeiers plukken bij familie Luth in Wedde

WEDDE – De familie Luth uit Wedde stelt ook dit jaar weer hun zonnebloemvelden open voor iedereen die graag zelf een boeket wil plukken. De zonnebloemen kunnen nog altijd gratis worden meegenomen, maar er is inmiddels meer te beleven aan de Weddermarke. Bezoekers kunnen er nu namelijk ook terecht voor een kleurrijk boeket van verschillende zomerbloeiers.
De tuin van de familie staat momenteel volop in bloei. Tussen de bloemen zijn onder meer prachtige dahlia’s, zinnia’s en gladiolen te vinden. Wie zelf een boeket wil samenstellen, kan hier naar hartenlust bloemen uitzoeken en plukken.
In tegenstelling tot de zonnebloemen wordt voor de zomerbloeiers wel een vergoeding gevraagd. Wie hiervan gebruik wil maken, moet zich vooraf aanmelden. De benodigde gegevens en informatie over het aanmelden staan vermeld op de flyer die bij het bericht is geplaatst.
Bezoekers wordt daarnaast gevraagd om zelf een mesje of snoeischaar mee te nemen, zodat de bloemen netjes kunnen worden afgesneden.
Gratis zonnebloemen
De inmiddels bekende zonnebloemvelden van de familie Luth liggen vlak bij hun woning aan de Weddermarke, een doodlopende weg in Wedde. De zonnebloemen staan volop in bloei en zorgen opnieuw voor een zee van geel.
Voor de zonnebloemen wordt geen vergoeding gevraagd. Het gratis uitdelen van zonnebloemen is inmiddels al meer dan vijftien jaar een traditie bij de familie. “Een blij gezicht van mensen die een bosje komen halen is voor mij meer dan genoeg,” vertelde Hendrik Luth eerder.
Elk jaar weten veel mensen de weg naar de velden bij het loonbedrijf te vinden om zelf een vers boeket te plukken. Daarmee wil de familie mensen een klein geluksmomentje bezorgen en wat extra vrolijkheid verspreiden.
De familie heeft ook nog een tip voor bezoekers: gooi uitgebloeide zonnebloemen niet meteen weg. Leg ze bijvoorbeeld onder een afdakje in de tuin. De zaden vormen later een welkome maaltijd voor vogels, zodat ook zij nog van de zonnebloemen kunnen genieten.
Wie deze zomer dus zin heeft in een vers boeket uit eigen streek, kan in Wedde terecht voor zowel gratis zonnebloemen als kleurrijke zomerbloeiers uit de tuin van de familie Luth.
Foto’s: Hilvert Huizing