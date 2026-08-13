Vanaf het Oldambtmeer kijken naar de zonsverduistering: alle kajaks vol

BLAUWESTAD – Niet vanaf de kant, maar vanuit een kajak keken 24 deelnemers woensdagavond naar de gedeeltelijke zonsverduistering boven het Oldambtmeer. De VerduisteringsTocht van DEK Blauwestad was volledig uitverkocht.
De belangstelling verraste eigenaar Diana van Beers. “Ik was uitgegaan van ongeveer de helft en de aanmeldingen stroomden echt giga binnen.” Ook nadat alle boten vol waren, was er nog belangstelling voor de tocht.
De 15-jarige Tyco uit Blauwestad koos bewust voor een plekje op het water. “Iedereen staat op de kant, maar in een kajak is het misschien net iets specialer.” Ook het zeldzame moment maakte indruk. “Het is pas in 2081 weer, dus dan ben ik echt heel oud.”
Van Beers kijkt tevreden terug op de avond. “Uitverkocht, 24 boten vol. Dus een topavond.”
Foto’s/video: Malou Vos
Voor de app gebruikers: https://www.youtube.com/watch?v=Z3QjdvwnZWQ