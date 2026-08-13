Video en foto’s van de zonsverduistering

REGIO – Hieronder ziet u foto’s en een video van de zonsverduistering.
Video: Freddy Stötefalk
Voor de app gebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=6qC0BAS6Jjo
Foto’s: Gerard Loos, Ronnie van der Wal en Aike Godlieb
REGIO – Hieronder ziet u foto’s en een video van de zonsverduistering.
Video: Freddy Stötefalk
Voor de app gebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=6qC0BAS6Jjo
Foto’s: Gerard Loos, Ronnie van der Wal en Aike Godlieb
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