Activiteiten Het Groninger Landschap

REGIO – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen. U dient zich wel vooraf aan te melden.
Bourtange
Samen met deskundigen van de Vleermuizengroep Groningen op 21 augustus op zoek naar vleermuizen rondom het Bourtangerveld en Bourtange
Zodra de zon ondergaat, worden de vleermuizen actief. Ze verlaten hun schuilplaatsen in kerken, oude schuren en spouwmuren en gaan op jacht naar insecten. Tijdens deze avondexcursie ontdek je meer over het leven van deze bijzondere nachtdieren.
De avond begint met een korte introductie door Klarissa Nienhuys van de Vleermuizengroep Groningen in museum Terra Mora, waar je meer leert over de verschillende vleermuissoorten en hun leefwijze. Daarna ga je samen met de gids op pad door de Vesting. Onderweg wordt regelmatig stilgestaan op plekken waar vleermuizen vaak vliegen. Met een beetje geluk zie je ze vlak boven je hoofd door de schemering scheren.
Een sfeervolle excursie voor iedereen die het nachtleven van de natuur van dichtbij wil beleven.
- Start 21 augustus om 20.30 uur bij museum Terra Mora, in de Vesting Bourtange
- Parkeer je auto op de grote parkeerplaats bij het bezoekerscentrum. Loop vervolgens de Vesting in, steek het marktplein over en volg de Bisschopsweg. Aan de linkerhand vind je museum Terra Mora, waar de gidsen van Het Groninger Landschap je ontvangen
- Na een korte introductie vertrek je rond 21.15 uur voor de wandeling
- De wandelafstand is beperkt en hangt af van waar de vleermuizen zich laten zien
- Trek stevige wandelschoenen aan en draag kleding die past bij een koele zomeravond
- Bij slecht weer wordt de excursie verplaatst naar 22 augustus, als de weersomstandigheden gunstiger zijn
Wandeling rond Midwolderplas
Zondag 23 augustus van 13:30 – 15:30 uur start Informatiebord bij de Boslaan bij het Midwolderbos, Midwolda
Ga mee op een avontuurlijke tocht door de natuur. Volg smalle dierenpaadjes, buk onder takken door en klauter over omgevallen bomen. Geen enkele wandeling is hetzelfde, dus laat je verrassen door wat je onderweg tegenkomt. De route is ruim 6 kilometer lang en vraagt om een goede conditie en waterdicht schoeisel.
Vogels kijken met de directeur – jubileumexcursie
Zaterdag 22 augustus 9:00 – 11:00 uur Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30, Termunten
Ga mee op een exclusieve vogelexcursie door Polder Breebaart met directeur en fervent vogelaar Marco Glastra. Ter ere van het 90-jarig bestaan van Het Groninger Landschap neemt hij je mee naar zijn favoriete vogelplekken en deelt hij zijn kennis en verhalen. Welke vogels zich vandaag laten zien, blijft een verrassing. Vergeet je verrekijker niet.
Exclusief voor Beschermers van Het Groninger Landschap. Als Beschermer mag je één introducé meenemen. Samen beleef je een bijzondere ochtend in een van de mooiste vogelgebieden van Groningen.
Voor meer info en aanmelden: www.groningerlandschap.nl/activiteiten
Bron: Het Groninger Landschap