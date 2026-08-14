Blijhamsterbrug vanavond weer open

OUDE PEKELA – De Blijhamsterbrug over het Pekelder Hoofddiep in de Turfweg (N367) tussen Oude Pekela en Blijham gaat vanavond (vrijdag 14 augustus( weer open.
De brug was de afgelopen dagen afgesloten voor het verkeer omdat de metalen platen in de overgang tussen brugdek en het wegdek, de zogeheten rij-ijzers, hadden losgelaten. Ook was een deel van de betonrand afgebrokkeld.
Naar verwachting zijn de reparatiewerkzaamheden vanavond om 20.00 uur klaar. Rond die tijd gaat de brug weer open voor het wegverkeer.
Bron: Gemeente Pekela