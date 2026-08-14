Hete start van elfde editie Middeleeuws Winschoten

WINSCHOTEN – Het Stadspark van Winschoten is vanaf vandaag opnieuw drie dagen lang het decor van een magische wereld. Vrijdagmiddag ging de elfde editie van het Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival van start. Ondanks temperaturen van meer dan 30 graden wisten al veel bezoekers het festivalterrein te vinden.
Het festival werd vrijdagmiddag om 14.00 uur op het hoofdpodium afgetrapt door de band Seed. Daarmee was het startsein gegeven voor drie dagen vol middeleeuwse sferen, fantasy, muziek en spektakel.
In het Stadspark zijn onder meer historische kampementen, een middeleeuwse en fantasy markt en tal van ambachtelijke marktstalletjes te vinden. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in een wereld van zwaarden en harnassen, terwijl muzikanten, acteurs, cosplayers en andere artiesten voor een gevarieerd programma zorgen.
Op het festivalterrein zijn twee podia te vinden. In totaal staat er meer dan 40 uur live muziek op het programma. Daarnaast zijn er onder meer vuurshows en ander entertainment.
Bezoekers komen verkleed
Opvallend is ook dit jaar weer de grote variatie aan kostuums onder de bezoekers. Veel vaste bezoekers nemen ieder jaar de moeite om volledig uitgedost naar Winschoten te komen. Van middeleeuwse ridders en fantasyfiguren tot sprookjesachtige creaties: de bezoekers dragen volop bij aan de bijzondere sfeer op het terrein.
Het festival trekt niet alleen bezoekers uit Nederland. Ook deelnemers, muzikanten en bezoekers uit verschillende andere Europese landen zijn in Winschoten aanwezig.
Thomas de Vuurspuwer
Een vertrouwd gezicht op het festival is ook dit jaar Thomas Meijwaard, beter bekend als Thomas de Vuurspuwer, uit Hoofddorp. Hij verzorgt vrijdag en zaterdag interactieve vuurshows waarbij hij het publiek nauw bij zijn optreden betrekt. Vooral tijdens de avonduren belooft dat voor spectaculaire taferelen te zorgen.
Pendelbussen
Voor bezoekers die hun auto wat verder van het festivalterrein parkeren, rijden er tegen betaling pendelbussen. Deze vertrekken vanaf het industrieterrein aan de Papierbaan en vanaf het station. De pendelbussen rijden continu heen en weer. De organisatie probeert ervoor te zorgen dat er bij beide locaties ongeveer ieder half uur kan worden op- en afgestapt.
Hitte trotseren
De eerste festivaldag was meteen een bijzonder warme. Met temperaturen die boven de 30 graden uitkwamen, waren de omstandigheden voor bezoekers en deelnemers behoorlijk pittig. Toch liet de warmte veel festivalgangers niet tegenhouden.
Met name de vaste bezoekers waren al vroeg van de partij. Sommigen hadden zich ondanks de hitte volledig in middeleeuwse of fantasykleding gehuld. Daarmee kreeg het Stadspark direct de uitstraling waarvoor het evenement bekendstaat.
Het Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival, georganiseerd door Zweep Events, duurt nog tot en met zondag 16 augustus. Klik HIER voor meer info.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg
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