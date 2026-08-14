Joodse fotograaf Gustav Tahl zat jarenlang verborgen op dak van eigen fotozaak

WINSCHOTEN – Aan de Torenstraat 18 in Winschoten zat tijdens de Tweede Wereldoorlog een bijzondere onderduikplek. De Joodse fotograaf Gustav Tahl hield zich jarenlang verborgen op het dak van zijn eigen fotozaak. Koos Akkerman van Stichting Oud Winschoten vertelt zijn verhaal.
“Gustav Tahl is een Roemeense Jood”, vertelt Akkerman. Voor de oorlog woonde Tahl in Duitsland, waar hij als fotograaf werkte. Toen het voor hem daar steeds gevaarlijker werd, vertrok hij naar Winschoten. “Toen hebben ze met z’n tweeën afgesproken en zijn ze gaan ruilen”, vertelt Akkerman over de fotograaf die vanuit Winschoten juist naar Duitsland wilde.
Ook in Winschoten moest Tahl tijdens de oorlog vrezen voor zijn leven. Op het dak van zijn woning maakte hij daarom een verborgen plek achter de schoorsteen. “Daar heeft hij dus vijf jaar gezeten zonder dat hij ooit ontdekt is”, vertelt Akkerman.
Terwijl Tahl zich overdag verborgen hield, bleef de fotozaak beneden draaien. Zijn zoon Friedel nam een groot deel van het werk over. Tahl wist de oorlog te overleven.
Malou Vos
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