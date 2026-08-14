DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Lathen
Door een technisch defect is gisteren om 8:23 uur brand in een transformatorstation aan de Gut Rupenest in Lathen brand uitgebroken. Volgens de huidige informatie is er sprake geweest van overbelasting. Dit leidde tot stroomuitval in aangrenzende gebouwen en woonwijken. De vrijwillige brandweer van Lathen was ter plaatse en bluste de brand. De omvang van de schade is nog niet bekend.
Haren
Tussen woensdag 22:23 uur en donderdag 06:30 uur vonden in een restaurant in Dankern, Haren, een inbraak en diverse vormen van vandalisme plaats, waaronder brandschade. De dader forceerde de toegang tot het pand en veroorzaakte schade ter waarde van € 1.500,-. Getuigen waarschuwden de politie en verstrekten informatie. Agenten troffen de 42-jarige verdachte op enkele honderden meters van de plaats delict aan en arresteerden hem.
Bunde
Tijdens landbouwwerkzaamheden in Bunderhammrich is een tractor in brand geraakt. Het vuur sloeg vervolgens over naar het aangrenzend veld. Dankzij het snelle ingrijpen van brandweerkorpsen uit Dollart, Bunderhee en Bunde werd verdere verspreiding van de vlammen voorkomen. De exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
Dersum
De politie heeft de zoektocht naar de 74-jarige Bernhard Wilhelm Ambraß uit Dersum, die sinds 21 juni 2026 vermist is, gestaakt. In verband met de zoekactie en de vondst van lichaamsdelen eind juni in het water in de regio Leer is nieuwe informatie aan het licht gekomen. Een lichaamsdeel dat in het Hauptfehnkanaal in de gemeente Ostrhauderfehn werd aangetroffen, is door middel van DNA-onderzoek positief geïdentificeerd als dat van Bernhard Wilhelm Ambraß. Zijn identiteit werd bevestigd door forensisch onderzoek.
Op 27 juni werd een menselijke voet gevonden in de rivier de Ems, vlakbij de Friesenbrücke in Hilkenborg, in de gemeente Westoverledingen. Twee dagen later werd een ander lichaamsdeel ontdekt in het Hauptfehnkanaal in Holterbarge, eveneens in de gemeente Ostrhauderfehn. De definitieve resultaten van het DNA-onderzoek van dit lichaamsdeel zijn nog niet bekend. Op basis van de eerste bevindingen vermoeden de onderzoekers echter een verband tussen de twee vondsten.
Volgens de huidige informatie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.
Het openbare onderzoek is hiermee afgesloten.