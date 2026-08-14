Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 16 augustus zenden we een opname van zondag 9 augustus vanuit de Hervormde gemeente Westerlee-Heiligerlee uit.
Voorganger: ds. Hoekman
Schriftlezing: Handelingen 16 vers 16-34 en vers 17 en 31
Thema: “in drie gedeeltes, halve waarheid, vervolging, Jezus alleen”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 16 augustus uitgezonden en maandagavond 17 augustus om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst