Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt, Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 16 augustus zenden we een opname van zondag 9 augustus vanuit de Hervormde gemeente Westerlee-Heiligerlee uit.

Voorganger: ds. Hoekman

Schriftlezing: Handelingen 16 vers 16-34 en vers 17 en 31

Thema: “in drie gedeeltes, halve waarheid, vervolging, Jezus alleen”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 16 augustus uitgezonden en maandagavond 17 augustus om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

Fout, groep bestaat niet! Controleer de code! (ID: 28)