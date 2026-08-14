Orgels vinden nieuw publiek

GRONINGEN – In Groningen heeft bijna iedere plaats zijn eigen Concertgebouworkest in de vorm van een waardevol orgel. Deze instrumenten waren niet alleen bedoeld voor de kerkdienst, maar vooral ook voor concerten en belangrijke ontvangsten. De mogelijkheden van orgels zijn grenzeloos en daarom slaan de stichtingen Groningen Orgelland en Erfgoed in Groningen de handen ineen om een breed publiek bekend te maken met de rijkdom en mogelijkheden van orgels in de provincie Groningen, waarbij het orgel voor de toekomst klaar is om een rol in de cultuursector te spelen.
Aanstelling Wietse Ouwejan als adviseur orgel en publiek
Dit doen zij onder andere door de aanstelling van Wietse Ouwejan als adviseur orgel en publiek. Zijn belangrijkste taak is om het orgel in alle toonaarden onder het publiek bekend te maken: van Bach tot heavy metal en van koormuziek tot rap. In 2029 moet deze aanpak leiden tot een inspirerend jubileumjaar waarin de Stichting Groningen Orgelland haar 60-jarig bestaan viert.
Wietse Ouwejan (geboren in 1999) is opgeleid als musicus en organist aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij is niet alleen een goede organist, maar ook adviseur in verschillende culturele commissies. Sinds kort werkt hij als programmamedewerker erfgoed & monumentenzorg bij het Cultuurfonds in Amsterdam. De combinatie van 3 dagen Randstad en 2 dagen in Groningen lijken hem ideaal.
Stichting Groningen Orgelland bestaat al sinds 1969 en verbindt 48 orgelcommissies in de provincie Groningen. Vanaf 2017 werkt zij samen met Erfgoed in Groningen dat zich inzet voor het bewaren en beleven van erfgoed door advies, activiteiten en gemeenschappelijke dienstverlening.
Bron: Erfgoed in Groningen