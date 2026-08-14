Première: Vliegmaatschappij OLT, gespeeld door theatergroep De Barkhoorn, zit er op; nog vijf voorstellingen te gaan

SELLINGEN – In het Openluchttheater te Sellingen was donderdagavond de première van de voorstelling: Vliegmaatschappij OLT, gespeeld door theatergroep De Barkhoorn.
In Vliegmaatschappij OLT draait alles om een pas opgerichte vliegmaatschappij waar nog lang niet alles op rolletjes loopt. Het budget is beperkt en daarom is Agnes het manusje-van-alles. Terwijl zij probeert de boel draaiende te houden, vult de wachtruimte zich met allerlei bijzondere passagiers.
Zo is er Janna, die voor het eerst gaat vliegen en daar behoorlijk tegenop ziet, de hooghartige Gaby en het ‘echtpaar’ Ter Vure, dat een gewonnen prijs komt innen. Wanneer er vervolgens ook nog een onzekere en angstige piloot opduikt, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een avond vol humor en verrassende situaties.
Donderdagavond mocht het publiek plaatsnemen en meemaken of Vliegmaatschappij OLT klaar was voor vertrek.
Zes voorstellingen in augustus
Vliegmaatschappij OLT wordt ook gespeeld op 14, 15, 20, 21 en 22 augustus in het Openluchttheater Sellingen. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Klik HIER voor meer info.
Foto’s: Johannes Velthuis