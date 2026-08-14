Treinverbinding Groningen–Leer gaat als alles volgens planning verloopt begin oktober rijden

REGIO – Als alles volgens planning verloopt, gaan begin oktober weer reizigerstreinen rijden tussen Groningen en Leer. Daarmee komt de internationale treinverbinding tussen Groningen en Bremen, de zogenoemde Wunderline, een belangrijke stap dichterbij. Na tien jaar kunnen er dan weer treinen over de vernieuwde Friesenbrücke bij Weener rijden.
De voorbereidingen voor de heropening van de spoorverbinding zijn inmiddels in volle gang. Arriva is gestart met de opleidingsritten voor machinisten. Zodra deze ritten zijn afgerond, kan de spoorlijn naar verwachting begin oktober worden opengesteld voor reizigerstreinen.
Voor reizigers betekent dit dat de treinverbinding tussen Groningen en Leer na een onderbreking van ongeveer tien jaar wordt hervat. De dienstregeling voor het traject Groningen–Leer wordt binnenkort zichtbaar in de verschillende reisplanners.
Belangrijke stap voor de Wunderline
De hervatting van de treinverbinding is tegelijkertijd een belangrijke stap richting de realisatie van de Wunderline, de beoogde snelle en internationale treinverbinding tussen Groningen en Bremen.
Binnen het project is de afgelopen jaren aan beide kanten van de grens hard gewerkt aan de spoorinfrastructuur. Zo zijn onder meer sporen, wissels, bovenleidingen en seinen aangepakt. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de snelheid op het traject, waardoor de reistijd voor reizigers korter moet worden en de treinreis comfortabeler wordt.
Een van de belangrijkste onderdelen van het project is de nieuwe Friesenbrücke bij Weener. De brug wordt opnieuw gebouwd als een grote hef-draaibrug en vormt een essentiële schakel tussen Nederland en Duitsland.
Tien jaar geen trein over de Friesenbrücke
De treinverbinding tussen Groningen en Leer werd jarenlang onderbroken nadat de oude Friesenbrücke ernstig beschadigd raakte. Sindsdien konden er geen reguliere reizigerstreinen over de spoorbrug rijden.
Met de ingebruikname van de nieuwe verbinding komt daar, als de planning wordt gehaald, begin oktober verandering in. Daarmee wordt een belangrijke verbinding voor reizigers tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland hersteld.
Ook aan Nederlandse zijde zijn de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd. ProRail werkte onder meer aan het spoor tussen Hoogezand en Zuidbroek, Scheemda en Winschoten en tussen Bad Nieuweschans en de Duitse grens.
Verbinding met Bremen
De uiteindelijke ambitie is groter dan alleen het herstellen van de verbinding Groningen–Leer. Met de Wunderline moet een betere internationale treinverbinding ontstaan tussen Groningen en Bremen.
De provincies Groningen, Niedersachsen en Bremen werken hiervoor samen met Deutsche Bahn en ProRail. De verbinding moet niet alleen aantrekkelijker worden voor toeristen, maar ook voor studenten, scholieren en werknemers die regelmatig de grens over reizen.
Een goede internationale treinverbinding kan bovendien bijdragen aan de economische samenwerking tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland en duurzame mobiliteit over de grens stimuleren.
De oorspronkelijke planning voor de ingebruikname van de vernieuwde verbinding liep vertraging op. De start werd eerder voorzien voor december 2024 en schoof vervolgens verder op. Onder meer problemen met de bodemgesteldheid, zware regenval en hoogwater aan Duitse zijde, werkzaamheden aan Nederlandse zijde en leveringsproblemen zorgden voor vertraging.
Nu lijkt begin oktober het moment waarop de reizigerstrein tussen Groningen en Leer daadwerkelijk terugkeert. Als de laatste voorbereidingen en opleidingsritten volgens planning verlopen, kunnen reizigers na tien jaar weer per trein vanuit Groningen richting Duitsland reizen.