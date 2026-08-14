Vijf jaar cel en tbs voor Winschoter die ex-vriendinnen dwong tot sekswerk

GRONINGEN / WINSCHOTEN – De rechtbank Noord-Nederland heeft een 36-jarige man uit Winschoten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden. De man maakte zich in 2024 en 2025 schuldig aan mensenhandel, cocaïnehandel en bedreiging.
Volgens de rechtbank hanteerde de verdachte bij drie vrouwen een vast patroon. Snel nadat hij een relatie met hen kreeg, begon hij over zijn seksuele fantasieën en drong hij erop aan dat de vrouwen seks met andere mannen hadden. De verdachte dwong de slachtoffers tot steeds verdergaande en extremere seksuele handelingen. Daarnaast commandeerde de man de vrouwen om geld af te staan en leefde hij (deels) van de opbrengsten van de betaalde seksafspraken. Buiten de mensenhandel om hield hij zich bezig met de handel in cocaïne. Een afnemer die zijn schulden niet kon betalen, werd door de Winschoter ernstig telefonisch bedreigd.
Omdat het risico op herhaling groot is, achtte de rechtbank een behandeling noodzakelijk. In tegenstelling tot de eis van de officier van justitie, die acht jaar cel en tbs met dwangverpleging eist, kiest de rechtbank voor vijf jaar celstraf gevolgd door tbs met voorwaarden. De man toont zich gemotiveerd om mee te werken aan een gesloten klinische behandeling en reclasseringstoezicht.
De slachtoffers gaven tijdens de zitting aan tot op de dag van vandaag te kampen met ernstige psychische problemen en PTSS-klachten. De rechtbank kende aan elk van de drie vrouwen een bedrag van € 20.000,- aan immateriële schadevergoeding toe. Een van de slachtoffers krijgt daarnaast ruim € 4.500,- vergoed voor verlies aan verdienvermogen.