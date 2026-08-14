Voedselbos Klein Renneborg doet mee aan landelijke Open Voedselbossendag

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 5 september 2026 opent voedselbos Klein Renneborg in Vlagtwedde haar poorten voor het publiek, als onderdeel van de landelijke Open Voedselbossendag. Bezoekers zijn die dag welkom voor een rondleiding, een proeverij van het herfstfruit en een wandeling door het bos. Zo kan iedereen met eigen ogen zien wat een voedselbos is en hoe het werkt.
Voedselbos Klein Renneborg, begonnen in 2004, is één van de oudste en meest volwassen voedselbossen van Nederland. Uniek is het grote aantal Amerikaanse zwarte walnootbomen. Ook bijzonder: de pimpernoot, de Constantinopelnoot en de Akebia. Het is 1,1 hectare groot. Net als andere voedselbossen in Nederland combineert het de productie van voedsel met het herstel van bodem en biodiversiteit: een aangeplant bos met meerdere lagen — van bomen en struiken tot bodembedekkers en klimplanten — dat zonder kunstmest of gif een rijke oogst aan groenten, fruit, noten en kruiden oplevert.
Klein Renneborg is supporter van Cittaslow.
Op deze dag zijn er volop appels, peren en olijfwilgbessen. Misschien rijpen de kiwi’s en de akebia’s ook al. Op de walnoten is het nog even wachten maar er is nog volop van afgelopen jaar.
Onderdeel van een landelijke dag.
Voedselbos Klein Renneborg is een van de vele voedselbossen door heel Nederland die op 5 september meedoen aan de landelijke Open Voedselbossendag. Dit initiatief van de Natuur en Milieufederaties, georganiseerd door Boer&Buur met Natuur in samenwerking met Voedsel uit het Bos, moet mensen enthousiast maken voor voedselbossen als concreet voorbeeld van natuurinclusieve landbouw.
Praktische informatie
Wat: Rondleidingen, proeverij en verkoop bij voedselbos Klein Renneborg.
Wanneer: Zaterdag 5 september 2026, van 11 tot 17.00 uur
Waar: Wollinghuizerweg 102 in Vlagtwedde.
Toegang: Gratis
Aanmelden / meer informatie: voedselboskleinrenneborg.nl
Deze editie van de Open Voedselbossendag vindt tegelijk plaats bij voedselbossen door heel Nederland. Het volledige overzicht van deelnemende voedselbossen staat op boerenbuurmetnatuur.nl/openvoedselbossendag.
Bron: Henk Kiers