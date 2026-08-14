“Waterbei” zet Winschoten twee dagen lang op z’n kop!

WINSCHOTEN – Spectaculaire avondparade, internationaal straattheater en een bijzondere finale op het water. Tijdens het gratis Waterbei Straattheaterfestival worden bezoekers twee dagen lang verrast door straattheater, muziek, bijzondere figuren, internationale artiesten, spectaculaire parades en een grote finale aan de haven met een Drijvende Diva, flyboarders en vuurwerk.
Geen theaterzaal of vaste tribune, maar artiesten die plotseling voor je neus staan, door de winkelstraten trekken of hoog boven het publiek verschijnen. Juist die onverwachte ontmoetingen maken Waterbei ieder jaar weer bijzonder.
Vrijdag: van TV-helden tot spectaculaire avondparade
Waterbei begint vrijdag 28 augustus om 18.00 uur met een vrolijke TV-Helden Kidsparade. Bekende TV-helden als Brandweerman Sam, Bing & Flop, Bob de Bouwer, Shaun het Schaap en Bluey trekken door het centrum en zorgen voor een feestelijke opening voor kinderen, ouders en grootouders. Om 20.00 uur volgt een Meet & Greet in het centrum waarbij de jonge bezoekers hun favoriete helden van dichtbij kunnen ontmoeten en natuurlijk met hen op de foto kunnen.
Wanneer de avond valt, verandert de sfeer volledig.
Om 21.30 uur vertrekt vanaf Cultuurhuis De Klinker de grote verlichte Waterbei-parade richting het Marktplein. Drie internationale gezelschappen zorgen samen voor een indrukwekkende stoet vol licht, muziek, kostuums en metershoge figuren.
Het Franse Cie Remue Ménage opent met Légendaires, een sprookjesachtige wereld van lichtgevende verschijningen. De Duitse artiesten van Stelzen-Art brengen hun imposante Flying Traveller naar Winschoten en het Franse Cie Archibald Caramantran sluit de parade af met de uitbundige Electro Frogs.
Een bonte en lichtgevende stoet die Winschoten voor één avond een bijna magische uitstraling geeft.
Zaterdag: overal in het centrum valt iets te beleven
Op zaterdag 29 augustus staat het centrum van Winschoten van 11.00 tot 16.00 uur volledig in het teken van straattheater. Op circa vijftien locaties treden artiesten zoals Mister Culbuto en de Roddeltantes uit binnen- en buitenland op. Daarnaast trekken verschillende walking acts door de winkelstraten.
Het publiek hoeft het theater dus niet alleen op te zoeken – het theater komt vanzelf naar het publiek toe.
Van acrobatiek en circus tot muziek, humor en wonderlijke mobiele acts: achter iedere straathoek kan iets nieuws gebeuren. Bekende én verrassende gezelschappen zorgen ervoor dat er voor jong en oud voortdurend iets te ontdekken valt. Met muziek, entertainment en bijzondere walking acts wordt de binnenstad één groot podium.
Drijvende Diva, flyboarders en vuurwerk aan de haven
Wie denkt dat Waterbei zaterdagmiddag om 16.00 uur voorbij is, heeft het mis.
Vanaf 21.30 uur verplaatst het festival zich naar de havenkade voor een spectaculaire avondfinale waarin water, muziek, licht en vuur samenkomen.
Op het water verschijnt De Drijvende Diva: die in een enorme, op het water drijvende rok langzaam over de haven beweegt. Een bijzonder en bijna sprookjesachtig beeld dat in het donker volledig tot zijn recht komt.
En dan gaat ook de blik omhoog. Twee flyboarders in verlichte pakken schieten op krachtige waterstralen meters boven de haven en voeren spectaculaire manoeuvres uit boven het water.
Omstreeks 22.00 uur wordt de avond compleet met een grote vuurwerkshow. Een spectaculaire afsluiting van twee dagen Waterbei.
Waterbei Straattheaterfestival
Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 2026
Centrum en haven Winschoten
Gratis toegang
Het volledige programma, de speeltijden en locaties zijn te vinden op www.waterbei.nl.
Bron: Waterbei