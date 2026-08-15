De Spelweek in Pekela zit erop: een week vol avontuur, spanning en plezier

BOVEN PEKELA – En toen was het ineens alweer vrijdag. Na een week vol avontuur, spannende momenten en vooral heel veel plezier kwam er een einde aan Spelweek 2026 en een einde aan het verhaal van farao Toetanspelmon. Een verhaal dat maandagochtend begon met een ingestorte piramide en gestolen kristallen, groeide uit tot een heerlijk avontuur dat de kinderen meenam naar het oude Egypte.

Het mysterie in de piramide

Maandagochtend zaten de kinderen nog maar net voor het podium toen er plotseling het geluid van vallende rotsblokken door de tent klonk. Ontdekkingsreizigers John en Lisa kwamen de tent in gerend. Er was iets misgegaan bij de piramide! Op datzelfde moment bracht farao Pekelamon, samen met Horus en Isis, een bezoek aan de eeuwenoude tombe van Toetanspelmon. Wat John en Lisa nog niet wisten, was dat woestijnbandiet Ali Bibbo de kristallen van de sarcofaag had gestolen. Hierdoor begon de sarcofaag te schudden en er kwam rook uit. De rust van Toetanspelmon was verstoord. Zouden de kinderen de kristallen op tijd kunnen terugvinden voordat de mummie helemaal wakker zou worden?

Gelukkig was de burgemeester aanwezig. Hij weet inmiddels precies hoe het tijdens de Spelweek allemaal gaat en hij zorgde dan ook dat de officiële opening succesvol was. Daarna konden de kinderen aan de slag. Met pallets, kleden, spijkers en karton verrezen in en rond de spelweektent de mooiste hutten en piramides. In de middag trok de hele groep naar het bos bij het Hoetmansmeer voor een spannend geluidenspel. Het werd een flinke tocht door hoog gras en geklauter over omgevallen boomstammen. De tocht bleek niet zonder resultaat: één van de kinderen wist in het bos een verdwenen kristal te vinden. Het eerste stukje van het mysterie leek daarmee opgelost. Terug bij de Spelweektent was de dag nog niet voorbij. Er was namelijk nog een optreden van The Masked Singer en we kregen bezoek van een mystery guest.

Waterpret en heel veel talent

Dinsdag maakte de spanning rond Toetanspelmon even plaats voor een dag vol sport, spel en vooral veel waterpret. Het veld stond vol luchtkussens en overal waren activiteiten. Kinderen konden zich laten schminken, verkleden, voetballen en natuurlijk alvast oefenen voor de talentenshow. Tussendoor was er volop fruit en watermeloen en stonden er broodjes knakworst klaar. In de avond stroomde de Spelweektent helemaal vol voor de jaarlijkse talentenshow. John en Lisa namen de presentatie voor hun rekening en opnieuw bleek hoeveel talent er in Pekela rondloopt. Een bijzonder gastoptreden kwam van Sander oet Pekel, die de stemming er goed in wist te krijgen. En ook de Masked Singers waren weer van de partij. Met een leuke verloting, heel veel prijzen en heerlijke broodjes hamburger werd het een gezellige avond. Twee van onze oudste vrijwilligers werden in het zonnetje gezet. Zij waren er zelfs al bij toen verschillende ouders van de kinderen die nu meedoen zelf nog deelnemer waren.

Na de talentenshow was de avond nog niet voorbij. De lichtjes en fakkels gingen aan en met de brandweer van Pekela voorop begon de muziekkar te rijden. Een vrolijke lichtjesoptocht trok door het dorp. Ook de burgemeester liep weer mee. Samen met veel kinderen, ouders, opa’s, oma’s en buren werd het een gezellige avondwandeling door Boven Pekela.

En toen werd de mummie wakker…

Woensdag begon weer sportief, met allerlei spelletjes en behendigheidsopdrachten. Natuurlijk waren er weer ijsjes en watermeloenen! De kinderen knutselden verder aan hun hutjes, want de jury zou namelijk langskomen om alle bouwwerken te bekijken en de mooiste hut met een prijs te belonen. Maar eerlijk is eerlijk: de gedachten van veel kinderen waren vooral bij wat er die avond zou gaan gebeuren. De sprookjestocht en de beroemde spooktocht stonden op het programma. Zou het net zo leuk en eng worden als vorig jaar?

Tijdens de sprookjestocht bleek al snel hoeveel werk de vrijwilligers ervan hadden gemaakt. De posten langs de route waren prachtig versierd en daardoor was er onderweg van alles te zien en te beleven. Kinderen die bij de tent nog op hun beurt moesten wachten, konden ondertussen hun kunsten vertonen op de rodeostier. En terwijl de avond steeds donkerder werd en de spooktocht dichterbij kwam, kreeg ook het verhaal van Toetanspelmon een nieuwe wending. De kinderen hadden inmiddels alle verdwenen kristallen teruggevonden. Het gevaar leek geweken. Maar de gewiekste Ali Bibbo had andere plannen: vlak voor het begin van de spooktocht wist hij de kristallen opnieuw te stelen. En terwijl de kinderen op hun knieën voor het podium zaten, kwam er steeds meer rook uit de tombe. De sarcofaag begon hevig te schudden…En toen kwam de mummie tevoorschijn! Het gegil van de kinderen was tot in de wijde omgeving te horen. De spooktocht kon van start. Spannend was het zeker, maar volgens de deelnemers was de spooktocht vooral hartstikke leuk.

Een dagje Drouwenerzand

Na alle spanning van woensdag was het donderdag tijd voor een heel ander avontuur. Twee grote bussen stonden klaar om de kinderen naar attractiepark Drouwenerzand te brengen. Het was een warme dag, maar door de snel draaiende attracties was er gelukkig genoeg verkoeling te vinden. Met ijsjes, ranja en voldoende eten kwam bovendien niemand iets tekort. Zoals dat meestal gaat met leuke dagen, vloog de tijd voorbij. Aan het einde van de middag brachten de bussen ons weer veilig terug bij de spelweektent.

De laatste dag

En toen was het vrijdag. Na vier dagen bouwen, spelen, zoeken, optreden, griezelen en rondvliegen in attracties was het tijd om de Spelweek samen af te sluiten. De hutten en piramides gingen tegen de vlakte en de kinderen hielpen mee om alles in en rond de Spelweektent weer op te ruimen. Want ook dat hoort bij de Spelweek. Daarna volgde een traditie die, ondanks het hele warme weer, natuurlijk niet kon ontbreken: samen broodjes bakken. Met voor iedereen iets lekkers en wat te drinken werd het een gezellige afsluiting van een fantastische week.

De organisatie kijkt terug op een prachtige editie. Het mooie weer hielp natuurlijk mee, maar uiteindelijk waren het vooral de enthousiaste kinderen, de bijzondere bouwwerken, de optredens en alle leuke, spannende en sportieve activiteiten die Spelweek 2026 tot zo’n geslaagde week maakten. Het Egyptische verhaal rond Toetanspelmon, de verdwenen kristallen en de sluwe Ali Bibbo gaf de hele week een extra spannend tintje.

Een Spelweek als deze organiseren kan alleen dankzij de inzet en hulp van heel veel mensen. Daarom een groot dankjewel aan alle kinderen, ouders, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen om deze week mogelijk te maken. Wie nog eens wil nagenieten van alle avonturen, optredens, foto’s en filmpjes kan terecht op de website van de Spelweek. www.kinderspelweek.nl Daar zijn ook volop foto’s van eerdere edities te vinden. Heerlijk om nog eens terug te kijken. De hutten zijn afgebroken, de tent is opgeruimd en de mummie kan eindelijk weer rustig gaan slapen.

De Spelweek 2026 zit erop. Tot volgend jaar!

Bron en foto’s: Esther Boekholt