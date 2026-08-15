Drie nepagenten in Emmen aangehouden

EMMEN – Donderdag werd de politie omstreeks 16:00 uur gealarmeerd voor nepagenten.
Aan de D.H. Van der Scheerstraat in Emmen kwam iemand aan de deur die zich voordeed als politiemedewerker. De politie werd gealarmeerd en een uur later konden drie verdachten worden aangehouden aan de Ullevi in Emmen. Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex en worden verhoord.
Vanuit Emmen kwamen er donderdagmiddag nog zeven andere meldingen van personen die telefonisch zijn benaderd door mensen die zich voordeden als politiemedewerker. Het is onbekend of de aangehouden verdachten betrokken zijn bij de andere meldingen. Dit neemt de politie mee in het onderzoek. Er is buitgemaakt.
De politie komt graag in contact met u, als u telefonisch wordt benaderd of als er mensen bij u thuis zijn geweest door personen die zich voordeden als politieagenten. Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Meld het dan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Is het een nepagent of is het oké? Check het via 112!
Om te voorkomen dat u (nogmaals) slachtoffer wordt van een nepagent, heeft de politie de volgende preventietips voor u:
• Staat er een (nep)agent voor de deur, laat deze niet binnen.
• Beluister het verhaal. U kunt daarbij als het mogelijk is ook uw deurbelcamera, een kierstandhouder op uw voordeur of kettingslot gebruiken.
• Wil iemand waardevolle spullen bij u komen ophalen? Dan is dit waarschijnlijk een oplichter. De politie komt nooit aan de deur om uw geld, passen met pincodes en waardevolle spullen (zoals sieraden) op te halen.
Vertrouwt u het om een andere reden niet? Wees dan gewaarschuwd en volg de volgende stappen:
• Bekijk het uniform. Echte agenten dragen altijd een compleet uniform, vaak met wapenuitrusting. Let op: nepagenten zeggen vaak dat ze “in burger” of van de recherche zijn. Laat u daardoor niet misleiden.
• Vraag om legitimatie. Realiseer u dat nepagenten een valse legitimatie kunnen hebben gemaakt waarmee ze zich voordoen als agent.
Een echte politieagent kan zich altijd legitimeren met een geldig politielegitimatiebewijs. Dat is een kaart met daarop de naam, het personeelsnummer en een pasfoto. Dit bewijs is een kaart gemaakt van kunststof, net zoals het rijbewijs. Ook heeft het politielegitimatiebewijs meerdere zichtbare en onzichtbare echtheidskenmerken, zodat deze minder eenvoudig te vervalsen is. Een politiemedewerker in ‘burgerkleding’ moet altijd uit eigen beweging het politielegitimatiebewijs laten zien.
• Check het politiebezoek via 112. Onze collega’s van de meldkamer die u aan de telefoon krijgt, kunnen het politiebezoek voor u controleren.
Als u toch slachtoffer bent geworden van oplichting door een nepagent:
• Heeft u bankpassen meegegeven? Neem dan direct contact op met uw bank. Zij kunnen uw passen blokkeren.
• Schaam u niet, u bent niet de enige die dit overkomt.
• Doe altijd aangifte van deze babbeltrucs, ook van pogingen door dit soort nepagenten. Dit helpt de politie om beeld te krijgen en te houden van deze vorm van criminaliteit. In sommige gevallen kan de aangifte zelfs bij u thuis worden opgenomen. Neem voor het doen van aangifte contact op met de politie via 0900-8844.
• Bewaar informatie over het signalement van de nepagent en vervoersmiddelen (zoals het kenteken). Ook (deurbel)camerabeelden van uzelf of buren kunnen nuttig zijn.
• Deel deze waarschuwing ook met familie, vrienden en bekenden.
Bron: Politie Emmen