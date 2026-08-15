Heleniumfestival bij Kwekerij Jacobs: een kleurrijk bloemenfeest in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Wie vandaag een kijkje nam bij Kwekerij Jacobs aan de Vijfde Dalweg in Vriescheloo, werd getrakteerd op een kleurrijk bloemenfestijn. Dit weekend staat bij de kwekerij het jaarlijkse Heleniumfestival, dat onderdeel is van het Hoogzomerfestival. Ook morgen, zondag, kunnen bezoekers nog genieten van de uitbundig bloeiende tuin.
De zonnige tuin van Dori en Henk Jacobs staat in augustus volop in bloei. Als houder van de Nederlandse Planten Collectie Helenium beschikt Kwekerij Jacobs inmiddels over ruim 120 verschillende cultivars van deze bijzondere plant. En de verzameling groeit nog altijd.
De Heleniums vormen momenteel een ware blikvanger. De warme geel-, oranje- en roodtinten steken prachtig af tegen de wuivende siergrassen en andere nazomerbloeiers. De uitbundig bloeiende planten trekken bovendien grote aantallen bijen, hommels en vlinders aan, waardoor de tuin volop leven en beweging laat zien.
Henk Jacobs kijkt ieder jaar weer uit naar het bloemenfeest: “Veel tuinliefhebbers kopen bloeiende planten in het voorseizoen. Daardoor is er in veel tuinen na half juli niet zoveel meer te beleven. In onze zonnige tuin staan echter planten die juist in augustus en september een hoofdrol spelen.”
Volgens Jacobs zijn de Heleniums niet alleen kleurrijk, maar ook bijzonder sterk en rijkbloeiend. In grote groepen zijn ze verwerkt in de gemengde borders, waar ze gecombineerd worden met siergrassen en andere nazomer- en herfstbloeiers. Dat levert volgens hem warme, uitbundige borders op met een echte ‘Indian Summer’-uitstraling.
Raku stoken
Naast de bloemenpracht is er tijdens het Hoogzomerfestival ook volop aandacht voor keramiek. Zo is er werk te zien van onder anderen keramiste Anneke Gebert uit Ommelanderwijk. Samen met haar man Frans verzorgt zij beide dagen doorlopende demonstraties raku stoken.
Wanneer het belletje klinkt, worden bezoekers naar de stookplek geroepen. Daar kunnen zij zien hoe een keramiekwerkstuk gloeiend heet uit de oven komt en vervolgens in een zaagselton wordt geplaatst. Na ongeveer tien minuten wordt het werkstuk weer tevoorschijn gehaald. Het resultaat is iedere keer opnieuw een verrassing.
Ook zondag nog te bezoeken
De tuin van Kwekerij Jacobs is zondag van 10.00 tot 17.00 uur geopend en gratis te bezichtigen. Bezoekers kunnen rustig door de tuin wandelen en genieten van de vele zomerbloeiers, de insecten en de bijzondere combinaties van planten.
Voor wie trek krijgt tijdens het bezoek, staan koffie en thee met appeltaart en slagroom en Duits gebak tegen een kleine vergoeding klaar.
Het Heleniumfestival is te bezoeken bij Kwekerij Jacobs, Vijfde Dalweg 4, 9699 TS Vriescheloo.
“Grassendagen” op zaterdag 12 en zondag 13 september
Na het bloemenfeest volgt in september steevast weer het ultieme pluimenfeest. Wuivende zilveren halmen in een zee van diverse Asters en veel andere laatbloeiende vaste planten.
De tuin is ook dit weekend weer gratis toegankelijk!
Meer informatie is te vinden op de website van Kwekerij Jacobs: www.kwekerijjacobs.nl.
Foto’s: Johannes Velthuis