VALGTWEDDE – Helpende handen gezocht bij de Historische TT Vlagtwedde
Op zaterdag 22 augustus is het zover: de 29e Historische TT Vlagtwedde!
Mooie oude motoren die door de straten van Vlagtwedde hun rondjes door Vlagtwedde rijden.
Om er samen weer een geweldig evenement van te maken, kunnen we nog wel wat extra helpende handen gebruiken!
Lijkt het je leuk om te helpen?
We kunnen hulp gebruiken bij verschillende werkzaamheden, zoals:
– Entree kaartverkoop op vijf locaties rondom het circuit,
– Meehelpen met het opbouwen en afbouwen van de voorzieningen rond het circuit.
– Algemene ondersteuning.
Je hoeft echt geen verstand van motoren te hebben.
Samen zorgen we ervoor dat de Historische TT Vlagtwedde ook dit jaar weer een succes wordt!
Kun jij ons helpen op 22 augustus?
Stuur ons dan even een berichtje, 0622745867.
Ingezonden.
Helpende handen gezocht bij de Historische TT Vlagtwedde
VALGTWEDDE – Helpende handen gezocht bij de Historische TT Vlagtwedde