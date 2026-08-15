Honderd Shetlandpony’s in de ring in Onstwedde: ‘Je bent altijd trots op je pony’

ONSTWEDDE – Netjes gepoetst, goed verzorgd en klaar voor de jury. Rond de honderd Shetlandpony’s verschenen zaterdag in Manege De Driesporen in Onstwedde voor de jaarlijkse keuring.
Voorzitter Piet Feikens zag de dag goed van start gaan. “De pony’s zijn allemaal goed, netjes en goed verzorgd. Het loopt weer als een trein vandaag.” Er waren ongeveer 110 pony’s aangemeld, al moesten zo’n tien dieren vanwege droes thuisblijven.
Een van de eigenaren is Jan Metzlar uit Nieuwe Pekela. Hij fokt al tientallen jaren Shetlandpony’s en had meerdere van zijn dieren meegenomen naar Onstwedde. Voor hem draait het niet alleen om prijzen. “Als ik een beetje een stressgevoel heb, dan ben ik graag bij de dieren. Even door de wei heen lopen of een borstel erdoor halen. Dat geeft mij rust.”
Een van de pony’s van Metzlar werd in de ring voorgebracht door Thomas Lap. De merrie kwam dichtbij, maar eindigde als tweede achter de kampioen. “Je hoopt natuurlijk dat ze kampioen wordt”, zegt Lap. Toch was hij tevreden over haar optreden. “Ze heeft zich goed laten zien.”
Volgend jaar krijgt de merrie opnieuw een kans. Volgens Lap kan ze nog wat sterker en rustiger worden in de baan. Maar winnen of niet: “Je bent altijd trots op je pony dat die het goed heeft gedaan.”
Foto’s en video: Malou Vos
Voor de appgebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=911nrHMBoFM