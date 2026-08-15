DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Aschendorf
Gisteravond heeft een 31 jarige man een poging gedaan om bij een supermarkt aan de Hüntestraße in te breken. Omwonenden zagen dit en belden de politie. Agenten wisten de man op heterdaad te betrappen. Over de hoogte van de aangerichte schade is niets bekend. Er wordt onderzocht of de verdachte ook voor meerdere strafbare feiten verantwoordelijk is.
Vrijdag is tussen 15.30 en 20.15 uur aan de Dohnkamp ingebroken. Uit de serverruimte van een in aanbouw zijnde kantoor zij meerdere harde schijven gestolen. De schade bedraagt 2.000 euro. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen via (04961)9260.
Dörpen
Tussen 1 juli en 14 augustus is aan de Schulstraße bij een bouwkeet ingebroken. De keet staat op het terrein van een school en doet dienst als opslagruimte voor sport- en spelmateriaal. De daders hebben de verlichting vernield en gingen er met sportartikelen en speelgoed vandoor. De schade bedraagt ruim 1.000 euro. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen via (04961)9260.
Heede
Op vrijdagavond is tussen 18.00 uur en ongeveer 23.45 uur het keukenraam van een woning aan de Hohen Esch ingeslagen. Door de ontstane opening stalen de daders een koektrommel van de keukentafel, waarin zich ongeveer 10 gram hasj bevond. De politie van Papenburg vraagt om informatie via telefoonnummer (04961) 9260.
Papenburg
Gisteravond is op het terrein bij een woning aan de Süderweg brand ontstaan. Een gazon, een berg haardhout en een boom raakten door het vuur beschadigd. De brandweer van Papenburg wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.
Rhede
Door onbekende oorzaak is vrijdagavond rond 18.00 uur op een vlakte brand nabij de Hastweg brand uitgebroken. Brandweer van Rhede wist met in totaal twintig manschappen de vlammen snel onder controle te krijgen. Het vuur had zich inmiddels over een oppervlakte van ongeveer 200 vierkante meter verspreid. Er ontstond geen noemenswaardige materiële schade.