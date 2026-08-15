Ondergrondse afvalcontainer aan de Scheepshellingstraat geplaatst

OUDE PEKELA – Aan de Scheepshellingstraat in Oude Pekela is vrijdagmorgen een ondergrondse afvalcontainer geplaatst. Bewoners die gebruik gaan maken van de container hebben een brief van de gemeente gekregen met informatie.
Afvalverwerker Omrin leegt de komende weken nog de kliko’s van de betrokken bewoners. Daarna stopt de afvalinzameling via de verrijdbare containers en moeten de desbetreffende bewoners met een pasje hun afval in de container storten, meldt gemeente Pekela op Facebook.
Daar is ook te lezen dat niet iedereen blij is met de ondergrondse containers. Mensen vrezen dat gebruikers straks meer voor het afval dat ze er in storten moeten gaan betalen en dat er afval naast de ondergrondse container wordt gedumpt. Ook maakt men zich zorgen over minder valide inwoners die straks een stuk met hun afval moeten lopen om het te kunnen storten.