VRIESCHELOO, VEELERVEEN – Voor het eerst in de geschiedenis komt er een opritverkoop in het Rhederveld.
De J. Buiskoolweg is ooit uitgeroepen tot de mooiste weg van Nederland door de ANWB. Het is dus sowieso de moeite waard om je te komen vergapen aan dit mooie stukje Westerwolde. Een aantal buren gaan er iets heel gezelligs van maken!
Langs de hele J. Buiskoolweg zie je direct aan de oprit dat de buren meedoen. Zelfs helemaal aan het begin (een stukje Bourtangerweg) maken de bewoners er iets gezelligs van.
Aan de J. Buiskoolweg 22 staat ook een kraam van Stichting de kracht van vriendelijkheid. Alles wat van die kraam wordt gekocht is voor het goede doel!
Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus aan de J. Buiskoolweg. Ze starten om 11 uur en het eindigt rond 15 uur. Kom gezellig langs!
Bron: Anita Boom