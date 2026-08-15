Scholen weer begonnen: extra opletten in het verkeer

REGIO – Maandag beginnen in regio Noord de scholen weer. Dat betekent dat het na de zomervakantie opnieuw drukker wordt op de wegen. Vooral tijdens de ochtend- en middagspits zijn weer veel scholieren onderweg. Weggebruikers in de regio worden met spandoeken en zogenoemde sandwichborden geattendeerd op de start van het nieuwe schooljaar.
Veel jongeren tussen de 12 en 18 jaar gaan dagelijks op de fiets naar school. Daar zitten ook kinderen van 12 jaar tussen die voor het eerst zelfstandig de route naar de middelbare school fietsen. Voor hen is het verkeer nog nieuw en is het maken van de juiste inschattingen nog niet altijd vanzelfsprekend. Juist daarom is het belangrijk dat automobilisten en andere weggebruikers de komende periode extra opletten.
Na de vakantie is het weer even wennen
Na een lange zomervakantie moeten niet alleen scholieren, maar ook andere weggebruikers weer wennen aan de toenemende drukte. Fietsroutes naar scholen worden weer intensiever gebruikt en tijdens de spits zijn er meer fietsers, scooters en auto’s op de weg.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) wijst erop dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Het opnieuw opstarten van het dagelijkse school- en verkeersritme vraagt daarom extra aandacht van iedereen. Een automobilist die weer moet wennen aan de drukte rond scholen, een scholier die voor het eerst alleen naar school fietst of een fietser die na weken vakantie weer dagelijks aan het verkeer deelneemt: iedereen moet elkaar opnieuw wat ruimte geven.
Geef kinderen de ruimte om verkeerservaring op te doen
Veilig Verkeer Nederland benadrukt daarnaast dat kinderen verkeerservaring vooral opdoen door daadwerkelijk zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat veel ouders de schoolomgeving als druk en soms onveilig ervaren. Het vele haal- en brengverkeer speelt daarbij een belangrijke rol. Door kinderen, waar mogelijk, lopend of op de fiets naar school te laten gaan, wordt de drukte rond scholen verminderd. Tegelijkertijd krijgen kinderen de kans om zelf ervaring op te doen in het verkeer.
Evert-Jan Hulshof, directeur van Veilig Verkeer Nederland, zegt daarover: “Kinderen worden steeds vaker door hun ouders van deur tot deur gebracht. Dat doen we met de beste bedoelingen, maar soms beschermen we ze zó goed dat we ze onbedoeld de kans ontnemen om zelfstandig verkeerservaring op te doen.”
Volgens Hulshof leren kinderen juist door regelmatig te lopen of te fietsen hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. “Daarom moeten we niet alleen de schoolomgeving veiliger maken, maar kinderen ook de ruimte geven om zelf onderweg te zijn.”
Extra alert
Met de spandoeken en sandwichborden in de regio wordt weggebruikers gevraagd zich ervan bewust te zijn dat de scholen weer zijn begonnen. Een eenvoudige boodschap, maar wel een belangrijke: het wordt weer drukker op de weg. Vooral in de eerste weken van het nieuwe schooljaar is het daarom extra belangrijk om snelheid aan te passen, goed om je heen te kijken en rekening te houden met jonge en soms nog onervaren verkeersdeelnemers. Want een paar seconden extra opletten kan voor een scholier onderweg naar school een groot verschil maken.