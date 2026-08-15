Siep&Co-fietstocht voert deelnemers door het Oldambt

OUDE PEKELA, OLDAMBT – De jaarlijkse fietstocht van Siep&Co werd zaterdag 15 augustus 2026 onder wisselende weersomstandigheden verreden. Vooral de lichte regen in de ochtend had invloed op de opkomst. Uiteindelijk stapten ongeveer dertig deelnemers op de fiets om aan de tocht door het Oldambt te beginnen.
Vanaf Siep&Co in Oude Pekela ging de route eerst langs het Pekelderdiep in de richting van Winschoten. Vanuit Winschoten werd koers gezet naar Beerta. Op ongeveer honderd meter voorbij het museum Stoomgemaal sloeg de route linksaf. De fietsers volgden het fietspad richting een bijzondere oversteek.
Daar wachtte de deelnemers een leuk onderdeel van de route: een handbediend pontje. Om aan de overkant te komen moest het pontje met de hand worden voortbewogen. Een bijzondere onderbreking van de fietstocht, die voor de nodige bedrijvigheid en plezier zorgde.
Na de oversteek werd de route vervolgd richting Blauwestad. De fietsers vervolgden hun weg door het Oldambt en konden onderweg genieten van het landschap en de verschillende bezienswaardigheden die in de route waren opgenomen.
Een belangrijke tussenstop was de Ennemaborg. Hier had Siep&Co een verzorgingspost ingericht. De fietsers konden er even uitrusten en werden voorzien van drinken en een broodje knakworst. Een welkome pauze na de eerste kilometers, zeker gezien het regenachtige weer waarmee de deelnemers eerder op de dag te maken hadden gehad.
Ook het inmiddels traditionele spel tijdens de Siep&Co-fietstocht ontbrak niet. Bij de verzorgingspost konden de deelnemers proberen een ‘muis’ met een knuppel te slaan. De muis komt onverwacht uit een pvc-buis tevoorschijn, waardoor het nog niet zo eenvoudig is om op het juiste moment raak te slaan. Het zorgde voor de nodige hilariteit en maakte de rustpauze extra gezellig.
Na de rust bij de Ennemaborg ging de tocht verder via de Pieter Smitbrug richting Heiligerlee. Daar konden de deelnemers naast het fietsen ook aandacht besteden aan de geschiedenis en cultuur van de omgeving. Er was gelegenheid om het Klokkenmuseum te bezoeken en ook het museum over de Slag bij Heiligerlee te bekijken.
Na de bezichtigingen werd de fietstocht voortgezet. Via Westerlee en het Zuidveen ging de route vervolgens terug richting Oude Pekela. Uiteindelijk arriveerden de fietsers weer bij Siep&Co, waar de tocht werd afgesloten.
Freddy Stötefalk