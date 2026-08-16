Bogdike viert tien jaar Bog & Roll op Museumplein Veendam

VEENDAM – Zaterdagmiddag vond op het Museumplein de tiende editie van Bogdike’s Bog & Roll plaats. Het plein stond volledig in het teken van rock-’n-roll, boogie woogie, fifties‑nostalgie en klassieke Amerikaanse auto’s.
Het evenement begon met een optreden van The Explosion Rockets, die hun Golden Years of Rock ’n’ Roll Show brachten. De afsluiter van het middagprogramma was Cody Lee uit Londen, bekend om zijn virtuoze pianospel en krachtige zang. Hij verzorgde een energieke Jerry Lee Lewis Tribute.
Tussen de optredens door draaide DJ Swinging Rockin’ Daddy rock-’n-rollplaten en gaf Dansschool Let’s Swing dansdemonstraties. Bezoekers konden daarnaast talloze Amerikaanse oldtimers bewonderen, waaronder Cadillacs, Chevrolets, Buicks en Pontiacs. Op de vintage markt waren kleding, schoenen, accessoires en andere fifties‑artikelen te vinden. Wie zich in stijl wilde laten omtoveren, kon terecht bij Reintsje en Frenz voor een jaren‑vijftigkapsel of bij Bigsby, The Singing Barber, voor een rockabilly‑look.
Na afloop van het middagprogramma ging het feest verder in Dorpshuis De Wending met de inmiddels bekende Hawaïan Afterparty. DJ Rock ’n’ Roll Siep en DJ Swinging Rockin’ Daddy zorgden voor de muziek, terwijl Cody Lee samen met The Jive Bugs een dansbare liveshow bracht met swing, rhythm‑and‑blues, rock-’n-roll en boogie woogie.
Beide onderdelen van het evenement waren gratis toegankelijk en trokken veel publiek.
Bron en foto’s: Peter Panneman en Willem van der Werf, parkstadveendam.nl