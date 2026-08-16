Brullende motoren in Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Vandaag verzorgt het Rijdend Motorsport Museum een demorace in Ter Apelkanaal.
Het bedrijventerrein aan de Ambachtsweg/Handelsweg in Ter Apelkanaal is vandaag omgebouwd tot een circuit waar motoren uit het verleden hun Classic demo races gaan rijden. Dit zijn regelmatigheidswedstrijden, wat inhoud dat de ronden zo regelmatig mogelijk moeten worden afgelegd. Hierbij worden de rondetijden vastgelegd en kan dus de langzaamste rijder winnen.
De trainingen begonnen om 11.00 uur en de wedstrijden om 13.00 uur. De prijsuitreiking is om 17.00 uur. Bij dit evenement kunnen liefhebbers van motoren uit het verleden hun hart ophalen. Het evenement is gratis te bezoeken. Ook kan men gratis een kijkje nemen in het zeer toegankelijke rennerskwartier, waar al het moois staat opgesteld.
Foto’s: Pieter Zwiers