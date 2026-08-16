Elfde editie Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival feestelijk afgesloten; tot volgend jaar!

WINSCHOTEN – Met een spetterend optreden van Corvus Corax is zondagavond de elfde editie van het Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival feestelijk afgesloten. Drie dagen lang stond het Stadspark in het teken van middeleeuwse sferen, fantasy, muziek, ambachten en spektakel. Ook zondag was het gezellig druk op het festivalterrein.
De elfde editie werd vrijdagmiddag om 14.00 uur officieel geopend op het hoofdpodium. De band Seed gaf daar het startsein voor drie dagen vol muziek en entertainment. In het Stadspark konden bezoekers zich vervolgens onderdompelen in een wereld van ridders, zwaarden, harnassen en fantasy.
Verspreid over het terrein waren historische kampementen, een middeleeuwse en fantasy markt en tal van ambachtelijke marktkramen te vinden. Muzikanten, acteurs, cosplayers en andere artiesten zorgden gedurende het hele weekend voor een gevarieerd programma. Op het festivalterrein stonden twee podia waarop verschillende artiesten en bands optraden.
Tropische temperaturen
Vooral vrijdag was het voor zowel bezoekers als deelnemers behoorlijk pittig. De temperaturen liepen op tot boven de 30 graden. Zaterdag en zondag waren de weersomstandigheden een stuk aangenamer en dat was direct te merken aan de bezoekersaantallen. Het festivalterrein werd beide dagen goed bezocht.
Vanwege de aanhoudende droogte waren er wel extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Zo gold er op het terrein een stookverbod.
Corvus Corax sluit festival af
Op het hoofdpodium zorgde Corvus Corax zondagavond voor een passende en energieke afsluiting van het festival. Na het optreden werd de familie Zweep op het podium geroepen. Zij zijn als organisatoren verantwoordelijk voor alle elf edities van het Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival.
Rob Zweep nam namens de familie het woord en benadrukte dat het succes van het festival niet alleen aan de organisatie te danken is. Hij sprak zijn waardering uit voor de vele vrijwilligers, medewerkers, standhouders en muzikanten die zich ieder jaar inzetten. En natuurlijk ook voor de bezoekers, die opnieuw in grote getale naar het Stadspark kwamen.
Het publiek beloonde de familie Zweep met een luid applaus.
Volgend jaar de twaalfde editie
Rob Zweep sloot het festival af met een mooie belofte: volgend jaar komt er een twaalfde editie van het Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival.
Voor de vaste bezoekers was daarmee duidelijk dat het festival nog niet helemaal voorbij was. Zoals ieder jaar verzorgde de groep Comes Vagantes op het hoofdveld nog een laatste optreden. Daarmee kwam een einde aan drie dagen waarin Winschoten even veranderde in een wereld vol ridders, fantasy, muziek en middeleeuwse magie en werd het stil in het Stadspark.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, klik HIER voor meer foto’s (2 delen)