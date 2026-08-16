Gevangenis Ter Apel vertegenwoordigd bij internationaal judotoernooi

TER APEL, BIRMINGHAM – Gevangenismedewerker Nick Kellij (31) van penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel is één van de deelnemers aan het Europees judokampioenschap voor geüniformeerde diensten. Dit toernooi vindt op 23 en 24 augustus plaats in Birmingham. Kellij die eerder deel uitmaakte van de nationale judoselectie reist niet zonder ambities af naar de Engelse stad. “Ik ga voor een medaille en het liefst natuurlijk de winst.”
Nick Kellij staat al vanaf zijn vijfde levensjaar op de judomat en maakte in de periode 2016 – 2021 deel uit van Team NL, waar alleen plek was voor de grootste talenten in ons land. “Ik trainde toen twee tot driemaal per dag op Papendal.” In die periode kroonde hij zich onder andere tot Nederlands kampioen in de klasse tot 81 kilogram en behaalde hij diverse medailles bij internationale judotoernooien.
“Zo fanatiek als destijds ben ik niet meer, maar ik judo nog steeds op behoorlijk niveau”, vertelt hij. “Ik train nu bij Sportstad Heerenveen waar ze ook heel goede faciliteiten hebben.” Daarnaast werkt hij sinds oktober vorig jaar als penitentiair inrichtingswerker in PI Ter Apel. “Een erg leuke en interessante werkplek. Bij deze baan is het van belang dat je fit en vaardig bent. Vanuit mijn collega’s en de directie krijg ik ook alle steun om PI Ter Apel te mogen vertegenwoordigen tijdens het EK in Birmingham.”
Het is voor het eerst dat het Europees judokampioenschap voor geüniformeerde diensten wordt gehouden. Het evenement staat open voor judoënde medewerkers van politie, justitie, defensie, brandweer en reddings- en ambulancediensten in Europa. Kellij komt 24 augustus in actie in de categorie tot 90 kilogram. “Ik heb al even gekeken en er is sprake van een behoorlijk sterk deelnemersveld. Veel judoka’s ken ik nog van eerdere internationale toernooien. Ik heb er heel veel zin in.”
Info en foto’s ingezonden door René Hut