Grote belangstelling voor Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival

WINSCHOTEN – Het Stadspark van Winschoten bruist dit weekend van de middeleeuwse en fantasy-sferen. Het Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival trok ook zaterdag veel publiek. Waar de bezoekers vrijdag nog te maken hadden met temperaturen boven de 30 graden, zorgde de aangename temperatuur vandaag voor ideale omstandigheden om het festivalterrein te bezoeken.
Vanaf de opening was het gezellig druk in het park. Bezoekers wandelden langs de vele kraampjes, bekeken bijzondere ambachten en genoten van muziek en entertainment. Op verschillende plekken op het terrein was van alles te beleven en zorgden artiesten en muzikanten voor een levendige sfeer.
De combinatie van historische kampementen, fantasy, muziek en een grote variatie aan marktkramen maakt het festival ook dit jaar weer tot een evenement voor jong en oud. Opvallend blijft de grote hoeveelheid bezoekers die zelf verkleed naar Winschoten komen. Ridders, fantasyfiguren, sprookjesachtige personages en andere bijzondere creaties liepen vandaag door het Stadspark, wat het geheel een extra bijzondere uitstraling geeft.
Muziek en entertainment
Op de twee podia is gedurende het hele weekend volop muziek te horen. In totaal staat er meer dan 40 uur live muziek op het programma. Daarnaast zorgen diverse artiesten en entertainers verspreid over het terrein voor verrassende optredens.
Tussen de optredens door is er voor bezoekers alle gelegenheid om rustig over de middeleeuwse en fantasy markt te struinen. Van handgemaakte producten en kleding tot bijzondere accessoires en ambachtelijke artikelen: er is voor liefhebbers van fantasy en historie veel te ontdekken.
Ook de kampementen trekken de nodige belangstelling. Bezoekers kunnen daar kennismaken met het leven van vroeger en zich even wanen in een andere wereld.
Zondag laatste festivaldag
Na twee sfeervolle dagen gaat het Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival morgen, zondag 16 augustus, nog één dag door. Bezoekers die het spektakel nog willen meemaken, hebben dus nog een laatste kans om naar het Stadspark te komen.
Met de aangename temperaturen van vandaag, de gezellige drukte, muziek, kraampjes en het vele entertainment lijkt ook de slotdag opnieuw een mooie festivaldag te worden.
Het Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival wordt georganiseerd door Zweep Events.
Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden via de website van het festival.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, klik HIER voor alle foto’s (3 delen)