DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Donderdagochtend is op de nieuwe parkeerplaats van het gymnasium in Papenburg een geparkeerde grijze Ford aangereden. Dit is tussen 10.55 en 11.45 uur naast het zwembad gebeurd. De auto heeft schade; de veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie te bellen.
Zaterdagochtend is aan de Erste Wiek links een Hyundai i30 tijdens het rijden in brand geraakt. De 62 jarige bestuurder wist de wagen nog in de berm te parkeren en de wagen veilig te verlaten. Het vuur sloeg toen al vanuit het motorgedeelte naar de rest van de wagen en de berm over. Brandweerlieden uit Papenburg Obenende wisten de vlammen snel te blussen. De schade wordt geschat op ongeveer 7.500 euro.
Leer
Om vijf uur vanmorgen is op de parkeerplaats van een discotheek aan de Windelkampsweg een man van 27 jaar mishandeld. Hij kreeg een vuistslag van een 28 jarige man. Toen beveiligingsbeambten wilden ingrijpen werden ze door de dader met een kapotte fles bedreigd. Meerdere agenten kwamen ter plaatse. De dader kreeg een gebiedsverbod en een toegangsverbod tot de discotheek opgelegd. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
Een 17 jarige Nederlandse jongen, die ook bezoeker van de discotheek was, stapte om drie uur zwaar onder invloed van alcohol op zijn fiets en verliet slingerend de parkeerplaats aan de Windelkampsweg. Daar botste hij tegen een geparkeerde bus. Een blaastest wees uit dat hij 2.17 promille alcohol in zijn bloed had. Hij werd voor een bloedtest meegenomen naar het politiebureau. Vervolgens werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
Dörpen
Bij een ongeval op de B401 zijn gisteravond rond tien uur drie personen gewond geraakt. Het ongeval vond ter hoogte van de vuilstort in Dörpen plaats. Een 21-jarige man uit Kluse reed in zijn BMW van Surwold richting Dörpen. Tijdens een inhaalmanoeuvre verloor hij de controle over zijn voertuig. De BMW raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam ondersteboven in een greppel terecht. De bestuurder van raakte zwaargewond en zijn twee vrouwelijke passagiers, van 18 en 21 jaar, afkomstig uit respectievelijk Kluse en Dörpen, liepen levensbedreigende verwondingen op. Zij werden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Naast de politie waren een reddingshelikopterbemanning uit Münster, twee artsen van de spoedeisende hulp en drie ambulanceploegen ter plaatse. Het ongeval veroorzaakte aanzienlijke verkeershinder tijdens de urenlange reddings- en opruimwerkzaamheden.