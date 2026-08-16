Publiek geniet van optreden van Cláirhlín

SELLINGEN – Ingel Baaijens, Hilke Broodtaerts, Erik de Jong en Rozanne Ebenau vormen samen Cláirhlín. Vanmiddag verzorgden ze een optreden in openluchttheater De Barkhoorn in Sellingen. Ze dompelden het publiek onder in keltische sferen en lieten ze genieten van traditionele songs, dansbare jigs en mystiek klinkende tunes.
Ingel en Hilke, ervaren muzikanten die elkaar uit het Ierse sessie-circuit in het noorden van Nederland kenden, besloten in 2024 de band ‘Cláirhlín’ te vormen. Met plezier en passie speelden ze de pareltjes van de keltische muziek op harp en fiddle. Al gauw ontstond er een spontane samenwerking met het duo ‘Folkus’. Met Erik en Rozanne erbij, getalenteerde multi-instrumentalisten met ruime speelervaring in (o.a.) de keltische folkmuziek, werd ‘Cláirhlín’ pas echt compleet.
Met hun rijke instrumentarium van harp, fiddle, piano-accordeon, bodhran, concertina, zang, tin whistle, gitaar en dwarsfluit bracht het viertal de liefde voor traditionele keltische muziek vanmiddag over aan het publiek in het openluchttheater.
Foto’s: Johannes Velthuis