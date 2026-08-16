Tjeerd Palstra en Marlene Bakker als gastsprekers op Noorderzon Festival

GRONINGEN – Tjeerd Palstra van Verenigd Front Kern(afval)Gezond Groningen en zangeres Marlene Bakker zijn te gast als gastsprekers tijdens het Noorderzon Festival in Groningen.
Van 20 tot en met 30 augustus 2026 vindt in Groningen het Noorderzon Festival plaats. Elf dagen lang verandert het Noorderplantsoen, samen met diverse andere locaties in de stad, in een sfeervol festivaldorp met tenten, foodtrucks, installaties en een veelzijdig programma. Noorderzon is een bijzondere mix van podiumkunsten, muziek, literatuur en verdiepende gesprekken.
Tjeerd Palstra en zangeres Marlene Bakker zijn door De Linkse Mannen uitgenodigd om deel te nemen aan een programma met als thema: “Al decennialang gijzelt de VVD de voortgang van ons land. Hoe komen we van ze af?” Marlene Bakker en de rode Pro-man Tjeerd Palstra vertellen tijdens dit programma waarom zij een kerncentrale in de Eemshaven een bijzonder slecht en onverstandig plan vinden. Beiden zijn liefhebbers van de natuur en vinden het belangrijk om onze leefomgeving, het milieu en het klimaat te beschermen. Vanuit die overtuiging zijn zij tegen de komst van een kerncentrale in de Eemshaven.
Voor Marlene Bakker heeft de discussie bovendien een persoonlijke betekenis. Zij komt uit Onstwedde-Smeerling en woont in het Groningse aardbevingsgebied, waar zij zelf de gevolgen van de gaswinning van dichtbij heeft meegemaakt.
Tjeerd Palstra is vooral enthousiast over het feit dat er tijdens deze bijeenkomst veel jongeren aanwezig zullen zijn. “Jongeren zijn voor ons ontzettend belangrijk. Zij zijn uiteindelijk degenen die met de gevolgen van de keuzes van vandaag moeten leven. Juist daarom is het belangrijk dat zij goed en kritisch worden geïnformeerd over kernenergie en kernafval en over de gevolgen die deze keuzes op lange termijn kunnen hebben.”
Volgens Palstra is Noorderzon daarvoor een prachtige setting. “Je bereikt hier een geïnteresseerd en divers publiek, waaronder veel jongeren. Het is een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en informatie te delen.”
Verenigd Front Kern(afval)Gezond voert actie met het oog op de toekomst. “Wij voeren deze strijd voor onze kinderen en kleinkinderen. Het kan niet de bedoeling zijn dat volgende generaties worden opgezadeld met problemen die wij vandaag veroorzaken in de jacht naar economisch gewin.”
De voorstelling met Marlene Bakker en Tjeerd Palstra is inmiddels uitverkocht.
Wilt u Verenigd Front Kern(afval)Gezond steunen? Teken dan onze petitie tegen kerncentrales in Groningen en de Eemshaven en tegen de opslag van radioactief afval in de Groningse bodem.
**Steun onze petitie via **”www.verenigdfrontkerngezond.nl” (http://www.verenigdfrontkerngezond.nl)
Auteur A.Bosch; ingezonden door Tjeerd Palstra