Zes weken Summerfun Zomerweken succesvol afgesloten

VEENDAM – Afgelopen zaterdag vond de feestelijke afsluiting plaats van zes weken Summerfun Zomerweken.
In de tuin van Cultuurwerkplaats BC47, een locatie waar Summerfun voor het eerst te gast was, werd het vrolijke en creatieve festival Samen in de Tuin georganiseerd. Bezoekers genoten van een gratis middag vol activiteiten voor jong en oud.
In de tuin konden kinderen en ouders deelnemen aan een insecten‑speurtocht, zich laten smincken door Vanja Glitter en Schmink, een folieballon ophalen, zwerfboeken meenemen, BoxSum‑knutselpakketten ophalen, lezen in en om een tipitentje, oud-Hollanse soellen spelen, meespelen tijdens een djembé‑workshop die werd verzorgd door de groep Gnoma en creatief aan de slag bij de Knutselfabriek op locatie, waar onder andere pizzadozen werden geverfd.
Voor de kinderen was er ranja, popcorn, een broodje knakworst en een ijsje; ouders kregen koffie of thee en eveneens een broodje knakworst.
Het festival vormde de afsluiting van een zomer vol activiteiten. In de afgelopen zes weken organiseerde Summerfun een breed programma voor gezinnen in Veendam. Er waren meerdere Knutselfabrieken waar gezinnen creatief konden werken. In Borgerswold werd een vossenjacht gehouden en er was een bingo‑middag. Fun&Co bood een combinatie van sportieve en creatieve activiteiten.
Summerfun Ontdekt richtte zich op ontdekken en experimenteren en kon men met een kano het water op. Daarnaast was er een Boodschappen‑zoekspel en een zoekspel waarbij kinderen op zoek gingen naar bagage dat uit een vliegtuig was gevallen. Tijdens inloopmomenten konden BoxSum‑knutselpakketten worden opgehaald. Ook vond het Letterfeest plaats bij Burcht Wedde. Op verzoek werd nog een Zomerquiz toegevoegd aan het programma.
Met het festival Samen in de Tuin kwam een einde aan zes weken vol ontspanning, plezier en samen genieten.
Summerfun is in Nederland een bijzonder initiatief. Met een klein vrijwilligersteam wordt zes weken lang een volledig zomerprogramma aangeboden dat gratis toegankelijk is. Het zomerprogramma is laagdrempelige en kent een gevarieerde aanbod, gedragen door slechts enkele vrijwilligers. Het format is uniek binnen Nederland en wordt door veel gezinnen dankbaar gebruik van gemaakt.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl