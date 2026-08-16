Zes weken Summerfun Zomerweken succesvol afgesloten

Hoogtepunt van de hitte met klamme lucht en toenemende kans op buien

Vrijdag Vrijdag beleven we de warmste dag van deze week. De zon schijnt overdag uitbundig, maar de luchtvochtigheid neemt toe waardoor het behoorlijk klam en broeierig aanvoelt. De temperatuur schiet omhoog naar een tropische piek van 33°C tot 34°C. Vanwege deze aanhoudende extreme temperaturen blijven code geel en het Nationaal Hitteplan van kracht. Later in de middag en avond neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op een lokale regen- of onweersbui. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.

In de avond en nacht blijft het benauwd. Er trekken enkele wolkenvelden over de streek waaruit nog een enkele bui kan vallen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Met een minimumtemperatuur van 18°C beleven we een plaknacht waarin de warmte maar moeilijk uit het huis te krijgen is.

Zaterdag Morgen, zaterdag 15 augustus, vertrekt de ergste hitte naar het oosten en doen we qua temperatuur een stapje terug. Het wordt een wisselvallige dag met een afwisseling van zon, stapelwolken en een paar verfrissende buien. De neerslagkans stijgt overdag en het wordt maximaal 24°C bij een matige wind die naar het noordwesten draait. In de nacht naar zondag klaart het op en koelt het af naar 14°C.

Zondag Na de wisselvallige zaterdag keert de rust op zondag grotendeels terug. De dag verloopt vriendelijk met een mooie afwisseling van zonnige perioden en een paar onschuldige stapelwolken. Het blijft nagenoeg overal de hele dag droog. De temperatuur komt uit op een zeer aangename en frissere 22°C. Er waait een rustige, matige wind uit het noordwesten. In de nacht naar maandag klaart het breed op en koelt het af naar een verfrissende 13°C.

Maandag De nieuwe week start op maandag ronduit zonnig en droog. Wolkenvelden krijgen nauwelijks de kans om te ontstaan en de kans op neerslag is te verwaarlozen. De thermometer stijgt overdag naar een heerlijke 23°C. Er staat een kalme wind die geleidelijk draait naar het westen. Gedurende de nacht naar dinsdag blijft het helder bij een minimumtemperatuur van rond de 12°C

Tip van de redactie: Vanwege de extreme hitte is voorzichtigheid geboden! Drink voldoende water, blijf tijdens de heetste uren van de dag in de schaduw en zoek waar mogelijk de koelte op. Vergeet je niet goed in te smeren als je de zon in gaat, want de uv-index bereikt weer een hoge waarde van 6.