Asbestsanering en sloop van de voormalige Aldi Veendam

VEENDAM – Vanmorgen is Reer Sloop- en Grondwerken begonnen met de asbestsanering en sloopwerkzaamheden van de voormalige Aldi aan de Molenstreek in Veendam.
Het saneren van asbest zal ongeveer twee weken duren. Vervolgens wordt het gebouw gesloopt/ gedemonteerd; dit zal ongeveer 4 weken duren.
De Aldi aan de Molenstreek sloot in 2014 de deuren. Op de locatie komen acht rijwoningen en zes appartementen, verdeeld over twee en drie bouwlagen. Het gaat om koopwoningen, gericht op starters, doorstromers of iedereen die op zoek is naar een moderne, duurzame en betaalbare woning in het centrum van Veendam. Het ontwerp is in handen van Adema Architecten. Projectontwikkelaar Blue Banner RED verwacht rond de zomer 2027 te kunnen starten met de bouw.
Bron en foto’s: Peter Panneman