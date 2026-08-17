Bingo voor Fleur op 12 september in Sporthal De Spil in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA, HARPEL – Op zaterdag 12 september staat Sporthal De Spil in Nieuwe Pekela in het teken van de Bingo Stap voor Stap voor Fleur. Belangstellenden van harte welkom voor een gezellige bingoavond, waarbij niet alleen mooie prijzen te winnen zijn, maar ook een belangrijk doel wordt gesteund.
Te winnen zijn onder meer diverse interieuraccessoires, waardebonnen, vleespakketten en een overnachting voor twee personen. De volledige opbrengst van de avond gaat naar Stap voor Stap voor Fleur.
Wie verzekerd wil zijn van een bingoboekje, kan zich vooraf aanmelden via bingovoorfleur@gmail.com. Bij de aanmelding kan worden doorgegeven met hoeveel bingoboekjes, superrondes (1 of 2) en lootjes men wil meedoen. Deze worden vervolgens bij de kassa apart gelegd.
In het teken van Fleur
De actie is opgezet ter nagedachtenis aan de in januari 2025 overleden Fleur Penninga uit Harpel. Fleur was pas 14 jaar oud toen zij overleed na een hartstilstand. Tijdens het douchen kreeg zij eind december een hartstilstand. Na drie dagen coma in het UMCG bleek dat Fleur niet meer wakker zou worden. Op 4 januari 2025 overleed zij.
Het verlies was een enorme klap voor haar ouders, broers, familieleden en de grote vriendenkring van Fleur.
Volgens haar moeder Wytske was Fleur een vrolijk en sportief meisje dat volop in het leven stond. Wat er precies misging met haar hart, is nog altijd niet duidelijk. Juist dat gebrek aan antwoorden maakt het verdriet extra moeilijk. Met de acties rond Stap voor Stap voor Fleur hopen de nabestaanden bij te dragen aan meer onderzoek, zodat andere gezinnen in de toekomst mogelijk meer duidelijkheid en betere hulp krijgen.
2025 kilometer voor Fleur
In 2025 liep Wytske samen met haar collega’s Astrid en Susan in totaal 2025 kilometer ter nagedachtenis aan Fleur. Met deze actie werd geld ingezameld voor Stichting Hartekind, die zich inzet voor onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. De afstand van 2025 kilometer was bewust gekozen. De loopactie ging een jaar na het overlijden van Fleur van start, wat de keuze voor het aantal kilometers symbolisch maakte.
Met de bingoavond in Nieuwe Pekela wordt de actie voortgezet. Een avond vol gezelligheid en mooie prijzen, maar vooral een avond waarop Fleur wordt herdacht en verder wordt gewerkt aan het doel waarvoor haar naam voortleeft.
Aanmelden voor de bingo kan via bingovoorfleur@gmail.com.