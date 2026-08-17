Blacksmith Training pakt uit tijdens Blacksmith Startweken

SCHEEMDA – Vandaag luidt Blacksmith Training in Scheemda de nazomer in met de feestelijke aftrap van de ‘Blacksmith Startweken’. Van 17 augustus tot en met 30 september staat alles zes weken lang in het teken van de draad weer oppakken en samen fitter worden. Tijdens deze campagne profiteren zowel nieuwe als bestaande leden van flinke kortingen. Met het tijdelijk aanbieden van abonnementen met hoge korting, wil de sportschool de regio letterlijk en figuurlijk in beweging brengen.
Na de zomervakantie is de drempel om (weer) te gaan sporten soms hoog. Blacksmith Training wil die drempel wegnemen door een sportieve en financiële stimulans te bieden. Nieuwe leden die zich tijdens de ‘Blacksmith Startweken’ aanmelden, krijgen de eerste maand 50% korting op alle reguliere abonnementen.
Functional Fitness en Hyrox
De sportlocatie focust zich op het aanbieden van groepslessen in kleine groepen op het gebied van Functional Fitness en Hyrox. Daarnaast zijn er lessen voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en worden er veel evenementen georganiseerd voor de leden. De snelgroeiende community is één van de pijlers onder het succes.
Ambassadeurs Actie
Niet alleen nieuwe leden kunnen profiteren van acties tijdens de Startweken. Onder de noemer ‘Ambassadeurs Actie’ kunnen huidige leden een nieuw lid aandragen en zodoende zelf ook 50% korting ontvangen op hun eerstvolgende maand trainen.
Mede-eigenaar Mick Zuurman zegt hierover: “Onze huidige leden zijn onze allerbeste ambassadeurs. We zien dat mensen het langer volhouden en met meer plezier trainen als ze samen met een bekende komen. Met De Ambassadeurs Actie maken we dat extra aantrekkelijk: als een lid iemand aandraagt tijdens de Startweken, krijgt de nieuwe sporter de 50% welkomstkorting, maar ontvangt óók ons bestaande lid 50% korting op de eerstvolgende maand trainen. Een win-win situatie dus!”
Om dit kracht bij te zetten, wordt op vrijdag 21 augustus het Bring a Friend Event georganiseerd, waarbij potentiële leden meegenomen kunnen worden en een inkijkje krijgen in de manier van trainen bij Blacksmith Training.
Kom in actie
Kortom: tijd om te starten. Mensen die willen starten of meer informatie willen kunnen terecht op de website: www.blacksmithtraining.nl. Op deze website is het heel eenvoudig om in contact te komen, een proefles te boeken of natuurlijk direct in te schrijven. Proeflessen zijn bovendien altijd gratis. Naast de website valt ook op het Instagram account veel informatie te vinden.
Tekst en foto’s ingezonden door Mick Zuurman