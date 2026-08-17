Blacksmith Training pakt uit tijdens Blacksmith Startweken

Grauw en kletsnat in de streek, pas vanmiddag vanuit het westen droger

Maandag Een hardnekkige regenzone ligt precies over onze provincie en zorgt voor langdurige, gestadige neerslag. Mocht je op de fiets stappen tussen Sellingen, Vlagtwedde en Ter Apel: trek de regenjas maar goed dicht. Pas halverwege de middag trekt de ergste nattigheid richting Duitsland weg en wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. Veel ruimte voor de zon zit er helaas niet in en door het grijze weer blijft de temperatuur steken op een frisse 18°C tot 19°C. Er staat een matige wind uit het westen.

Vanavond wordt het overal in de streek droog. Het wolkendek breekt hier en daar heel even open, maar de bewolking behoudt vannacht de overhand. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Doordat het wolkendek als een deken boven de regio blijft liggen, koelt het niet heel hard af; de thermometer daalt vannacht naar zo’n 14°C.

Dinsdag Morgen pakt de regio de draad weer voorzichtig op. De dinsdag begint nog vrij grijs en in de vroege ochtend is een lokaal spatje regen niet helemaal uitgesloten. Gedurende de middag droogt het op en schuiven er vanuit het zuidwesten wat welkome opklaringen onze streek binnen. De temperatuur herstelt zich en komt uit op zo’n 21°C bij een matige zuidwestenwind. In de nacht naar woensdag daalt het kwik naar 13°C.

Tip van de redactie: Schuil vanochtend nog even lekker binnen met een warme kop koffie. Pas later vanmiddag wordt het droog genoeg voor een wandeling.