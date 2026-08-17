Boerenerf festival te Midwolda

MIDWOLDA – Op het lommerrijke erf van boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda is goed toeven tijdens het Boerenerf festival. Het is een en al gezelligheid en reuring. Meiden aan de was en bezig met hun brei- en haakwerk, knechten aan het werk met koren dorsen en repelen van vlas. Achter de schuur wordt hoorntouw geslagen en het koren geschoond met de waaier. Kinderen worden uitgenodigd om het ook eens te proberen.
Op het erf lopen de deftige herenboeren met hun dames en spelen een heleboel kinderen in Ot en Sien kleding. Zo brengen de vele vrijwilligers, gestoken in kleding van rond 1900, het leven van vroeger in beeld.
Deze keer is er in de schuur een streekmarkt en een stand met brocante. Verkocht wordt originele onderkleding met veel kant en verder steengoed en vintage. De jongste bezoekers kunnen zich uitleven met blikken gooien, de grabbelton, de kingsize sjoelbak, en touwtje trekken. De ouderen kunnen hun krachten meten met de Kop van Jut. Op het weiland draven de Groninger Paarden naar hartenlust en kunnen de kinderen meerijden op de boerenwagen.
In de museumboerderij is te zien hoe de rijke landbouwers rond 1900 leefden en werkten. In het voorhuis ontvangt boer Dijkstra bezoek. Hier wordt enkele keren een historische eenakter opgevoerd over het debacle met de Russische spoorwegaandelen. En verder is er een tentoonstelling van historisch textiel en merklappen. In de keuken en in het karnhuis werken de meiden en worden kapucijners en hete bliksem geserveerd. Vrij zeker komt de kiepkerel voorbij en een groep hannekemaaiers, seizoenwerkers uit Westfalen, op zoek naar werk. De meiden verheugen zich er nu al op. Op het terras worden de bezoekers getrakteerd op muziek van een gezellig orkestje.
Zaterdag 12 september
Openingstijden 10.00 – 17.00 uur.
De toegang is gratis
Boerderij Hermans Dijkstra
Reinste Abdenaweg 1
9681BC Midwolda
Bron/foto’s: Jan Koers