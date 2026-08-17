Boswachtersblog van Jelka Vale: Nieuwkomers op de heide van Ter Borg

TER BORG – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde, met als titel: Nieuwkomers op de heide van Ter Borg.

Anderhalf jaar geleden werden de schapen uit Ter Borg gehaald. Toen begon onze zoektocht naar een andere manier om de heide te beheren. Daar vertel ik binnenkort meer over. Maar de afwezigheid van de schapen heeft ook iets moois opgeleverd. Dit jaar hebben we twee nieuwe diersoorten op de heide mogen verwelkomen.

Tijdens een nachtvlindertelling werd hij ontdekt. Ineens klonk er tjurrrrrrrrrr over de heide van Ter Borg. Dat kan maar één dier zijn, de nachtzwaluw. Hoe gaaf! Deze mysterieuze vogel broedt op verschillende plekken in Nederland in heideterreinen, bosranden en zandverstuivingen. Maar in onze provincie is hij zelden te horen en te zien. Tot deze zomer. Gezien is eigenlijk niet het juiste woord, want een nachtzwaluw zien is een hele grote uitdaging. We hebben hem wel horen roepen. Deze vogel heeft een geweldige schutkleur, waardoor hij nauwelijks opvalt. Overdag rust hij op de grond, tussen dode takken, bladeren en lage begroeiing. In het duister begint zijn activiteit. Hij gaat zingen en op zoek naar voedsel, voornamelijk nachtvlinders. Deze maand trekken ze richting Afrika om daar de winter door te brengen. In maart beginnen ze weer aan de terugtocht en komen in mei aan in hun broedgebieden. Hopelijk hoort Ter Borg daar voortaan ook bij.

Laag gezoem

Een ander geluid dat nu op de heide te horen is, is een laag gezoem. Dit komt van de heidehommel. Deze soort kwamen we niet eerder tegen op de heide van Ter Borg. Voor zover wij weten, is de heidehommel ook niet eerder in onze provincie waargenomen. Ook in de rest van Nederland is de soort zeer zeldzaam. De heidehommel leeft vooral op hoogveen en vochtige heidevelden en voedt zich met nectar van dopheide en struikheide. Het is een hommelsoort met een lange vliegtijd: van mei tot het einde van de zomer, afhankelijk van het voedselaanbod.

Nu deze soorten in Ter Borg zijn waargenomen, houden we daar in het toekomstige beheer van het gebied rekening mee. Onze ecoloog weet waar de dieren zich ophouden. Zo kunnen we hun leefgebied zo goed mogelijk beschermen.

Voor nu zou ik zeggen: ga naar buiten. De heide staat volop in bloei. Geniet niet alleen van de paarse kleuren, maar luister ook goed naar de vele insecten die tussen de bloemen zoemen. Misschien hoor je, als je geluk hebt, zelfs het kenmerkende “tjurrrrrrr” van de nachtzwaluw.

Bron: Jelka Vale