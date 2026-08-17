Computerles, workshops en digitaal spreekuur in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – In Bibliotheek Veendam kun je terecht voor het digitaal spreekuur, computerles en workshops.

Computers zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij: online afspraken maken, digitaal formulieren invullen, je digitale foto’s bewerken, een leuke uitnodiging of poster maken….Het valt niet altijd mee om zaken digitaal te regelen. Er zijn ook steeds nieuwe ontwikkelingen die je maar moet zien bij te benen. Je vraagt je misschien af wat AI precies is en waar je op moet letten als je veilig het Internet wilt gebruiken?

In de bibliotheek kun je terecht met je vragen en helpen we je graag je digitale vaardigheden te vergroten.

Gratis computerlessen starten dinsdag 1 september

Heb je weinig of geen ervaring met computers, wil je leren hoe je kunt scrollen, e-mails versturen en wil je meer te weten komen over websites en online veiligheid? Dan hebben we de beginnerscursus Klik en Tik voor je. We hebben laptops en lesmateriaal maar je mag natuurlijk ook je eigen laptop meenemen voor het oefenen. Onze vrijwilligers helpen je graag. Klik en tik is gratis en op dinsdagochtenden van 9.30 – 12.00 uur.

Halverwege de lessen is er tijd voor een kopje koffie of thee. We werken in een ontspannen sfeer waar iedereen op zijn eigen niveau en in eigen tempo kan leren.

Workshops

Wil je niet een hele cursus volgen maar wil je meer leren over een bepaald onderwerp? We bieden regelmatig een digitale workshop aan. Je kunt ze vinden op onze site of vraag ernaar in de bibliotheek.

Heb je suggesties voor een onderwerp? We horen het graag!

Digitaal spreekuur op het Informatieplein

Op maandagmiddagen tussen 13.00 en 15.30 uur en woensdagochtenden van 10.00 – 12.00 uur kun je op het Informatieplein in de bibliotheek terecht met kleine digitale vragen over bijvoorbeeld E-books downloaden, updates, mobiele telefoons…. Je wordt door vrijwilligers van Web in de Wijk Veendam geholpen. Je hoeft geen afspraak te maken. Het spreekuur is gratis en voor iedereen. We werken samen met Seniorweb.

Aanmelden of wil je meer informatie?

Ben je nieuwsgierig geworden naar aanleiding van bovenstaande tekst? Meld je dan aan op onze website: www.groningsebibliotheken.nl of loop tijdens openingstijden de bibliotheek even binnen. Bellen met onze klantenservice kan ook: tel. 088 5061900.

Bron: Esther Huls