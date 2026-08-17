Gemeente Pekela roept sportclubs op: maak terrein ook vapevrij

PEKELA – Steeds meer sportverenigingenstappen over op een rookvrije sportomgeving, maar de gemeente Pekela vraagt besturen om ook het gebruik van e-sigaretten expliciet in hun beleid op te nemen. Dat schrijft de gemeente op hun Facebookpagina.
Uit cijfers van het Trimbos-instituut blijkt dat in 2025 ruim een op de vijf jongeren tussen de 12 en 25 jaar vaped. Omdat vapen vaak nog niet formeel is vastgelegd in bestaande regels, ontstaat er op en rond de sportvelden regelmatig onduidelijkheid.
Om discussies tussen trainers, vrijwilligers, leden en ouders te voorkomen, adviseert de gemeente om ‘rookvrij’ formeel en zichtbaar uit te breiden naar ‘vapevrij’. Sportclubs kunnen hiervoor gratis een bord bestellen via rookvrijterrein.nl om de huisregels helder te communiceren. Voor het aanpassen van het verenigingsbeleid zijn daarnaast praktische hulpmiddelen en stappenplannen beschikbaar gesteld via rookvrijegeneratie.nl.