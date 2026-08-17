Giezelbaargbloazers zoeken nieuwe opslag- en oefenruimte

VEELE – Voor de Giezelbaargbloazers uit Veele breekt een periode van verandering aan. De vereniging moet op zoek naar een nieuwe opslaglocatie én op termijn naar een andere oefenruimte. De bloazers hopen daarbij op de hulp van inwoners uit Veele en omgeving.
Nieuwe opslagruimte gezocht
Al jarenlang vormt de boerderij van Harm en Anja Tammes in Veele de thuisbasis van de Giezelbaargbloazers. Aan deze vertrouwde plek komt echter een einde. Harm en Anja hebben aangegeven dat de vereniging op zoek moet naar een andere locatie. De komende midwinterhoornwandeling wordt nog vanuit de huidige locatie georganiseerd. Daarna moeten de materialen en spullen van de Giezelbaargbloazers ergens anders worden ondergebracht.
De vereniging is inmiddels actief op zoek naar een geschikte opslagruimte, maar heeft die tot op heden nog niet gevonden. “We zien graag dat jullie met ons meedenken en tips geven”, laten de Giezelbaargbloazers weten. De voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar een locatie in Veele of directe omgeving. “We zijn uiteindelijk De Giezelbaargbloazers oet Veele.”
Ook nieuwe oefenruimte nodig
Naast een opslaglocatie moet er op termijn ook een nieuwe oefenruimte worden gevonden. Dat is minder urgent, maar ook hiervoor wil de vereniging tijdig een oplossing vinden. De huidige oefenruimte kan nog tot oktober 2027 worden gebruikt.
De Giezelbaargbloazers roepen daarom iedereen die mogelijk een geschikte ruimte weet op, om contact op te nemen. Een ruimte die geschikt is voor opslag is op korte termijn het belangrijkst; voor de oefenruimte is er wat meer tijd.
Midwinterhoornwandeling mogelijk op 19 december
Ook de traditionele midwinterhoornwandeling krijgt dit jaar een bijzondere datum. Normaal gesproken vindt de wandeling plaats op de eerste zaterdag na Nieuwjaarsdag. Dit jaar zou dat 2 januari betekenen. Een week later is echter geen optie, omdat het dan na Driekoningen (6 januari) is. Volgens de traditie mag er na Driekoningen niet meer in de buitenlucht worden geblazen. De week daarvoor valt de wandeling op Tweede Kerstdag.
Daarom hebben de Giezelbaargbloazers besloten de wandeling voorlopig vast te stellen op zaterdag 19 december 2026. De datum staat nog met potlood in de agenda, want de organisatie komt hier zo spoedig mogelijk met meer informatie op terug.
Meedenken?
De komende tijd verandert er dus het nodige voor de Giezelbaargbloazers. De vereniging hoopt dat inwoners willen meedenken over een geschikte opslaglocatie en oefenruimte. Om te voorkomen dat de oproep op sociale media een groot aantal reacties krijgt, vragen de Giezelbaargbloazers om tips en suggesties per e-mail door te geven.
Heeft u een geschikte ruimte of weet u ergens een mogelijkheid? Neem dan contact op via degiezelbaargbloazers@gmail.com. Elke tip is welkom!
Bron: De Giezelbaargbloazers