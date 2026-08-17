Ierse magie in de oude Kanunnikenkerk

TER APEL – Op zaterdagmiddag 26 september 2026 klinkt traditionele Ierse muziek in Museum Klooster Ter Apel. De Nederlandse folkband Fling neemt het publiek mee op een muzikale reis vol melancholie, passie en verhalen.
De eeuwenoude Kanunnikenkerk van het klooster vormt het decor voor een middag vol authentieke Ierse klanken. De Uilleann pipes, gepassioneerde zang, karakteristieke Donegal fiddle, heldere snaren en warme klank van de houten dwarsfluit brengen Ierland tot leven. Fling vertelt muzikale verhalen over avonturiers, rovers, jonkvrouwen, verdronken boeken en betoverde zwanen. Van ingetogen ballades tot meeslepende instrumentale stukken: de band verbindt de traditie van de Ierse folk met een eigentijds geluid.
Drie ervaren muzikanten
Fling bestaat uit drie muzikanten. Annemarie de Bie is een internationaal geprezen folkzangeres en bespeelt de Ierse houten dwarsfluit, bodhrán en gitaar. Evertjan ’t Hart, oprichter en arrangeur van Fling, bepaalt met zijn Uilleann pipes, whistles en bouzouki voor een belangrijk deel het geluid van de band. Anna Marije van der Leest voegt met haar fiddle-spel en tweede stem extra diepte en dynamiek toe.
Praktische informatie
Het concert begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Tijdens de pauze kunnen bezoekers in het museumcafé een drankje kopen. Kaarten zijn verkrijgbaar via kloosterterapel.nl/fling. Daar is ook een voorproefje te horen.
Bron: Bas Sijpkes
Foto’s: Joop van Putten en eigen foto’s